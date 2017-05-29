«Везде сквозит гимн жизни»: художник-самоучка из Ивацевичского района пишет картины без помощи рук
Новости Беларуси. Ограничен в возможностях, но безгранично талантлив. Художник из небольшой деревни в Ивацевичском районе пишет картины без помощи рук. Таким необыкновенным способом мастер создал более 300 произведений. Многие из них рассказывают о белорусской природе за тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необыкновенной красоты луга и леса, цветы, реки и озера - все это, хоть и не вживую, но лучше один раз увидеть. Решил Анатолий Голушко и начал рисовать, чаще по памяти, природу, что вокруг. Его рук, а вернее уст, картины – это своего рода и гид по самым дивным местам и явлениям белорусской природы.
Анатолий Голушко, художник:
Я при первой возможности с братьями куда-то выбираюсь. И всю округу мы уже объездили.
Художник-самоучка Анатолий Голушко вот уже больше тридцати лет из-за травмы позвоночника прикован к кровати и инвалидному креслу. Но это не мешает ему создавать настоящие шедевры.
Анатолий Голушко:
Даже зубами, если сидя, гораздо проще. Потому что лежа на боку очень трудно. Когда ты на боку – холст на боку. Все под наклоном. Даже дерево прямо нарисовать – это уже проблема.
Это сейчас он ловко управляется кистью – а когда-то привыкал к этому не один месяц. Новая выставка – самая большая в жизни художника. На ней представлено 60 работ – живых, искренних, настоящих.
Лев Алимов, художник-график:
Я редко встречался с кем-то из художников, чтобы так был влюблен в жизнь. Это ощущается во всех его полотнах – будь это восход солнца, будь это улыбка волка, будь это натюрморт. Везде сквозит гимн жизни.
Всего же Анатолий Голушко успел нарисовать больше трехсот пейзажей и натюрмортов.
Петр Бутрим, СТВ:
Картины мастера кисти с ограниченными возможностями разлетелись не только по Беларуси и соседним странам – по всему миру. Сегодня их можно встретить в частных коллекциях в Германии, Дании, в Соединенных Штатах и на Дальнем Востоке.
Помимо изобразительного искусства, любимец всей деревни пишет прозу и стихи – о природе, любви и родной глубинке. Свет увидел уже второй сборник.
Анатолий Голушко:
Я вот хочу портреты писать. Присматриваюсь, но все не соберусь никак. Жалко, что руки не работают, пальцы не слушаются.
Анатолий ежедневно занимается на самодельном тренажере для рук, уже освоил клавиатуру компьютера. И продолжает верить, что когда-нибудь все-таки сможет творить и собственными руками.