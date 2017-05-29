«Везде сквозит гимн жизни»: художник-самоучка из Ивацевичского района пишет картины без помощи рук

Новости Беларуси. Ограничен в возможностях, но безгранично талантлив. Художник из небольшой деревни в Ивацевичском районе пишет картины без помощи рук. Таким необыкновенным способом мастер создал более 300 произведений. Многие из них рассказывают о белорусской природе за тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необыкновенной красоты луга и леса, цветы, реки и озера - все это, хоть и не вживую, но лучше один раз увидеть. Решил Анатолий Голушко и начал рисовать, чаще по памяти, природу, что вокруг. Его рук, а вернее уст, картины – это своего рода и гид по самым дивным местам и явлениям белорусской природы.

Анатолий Голушко, художник:

Я при первой возможности с братьями куда-то выбираюсь. И всю округу мы уже объездили. Художник-самоучка Анатолий Голушко вот уже больше тридцати лет из-за травмы позвоночника прикован к кровати и инвалидному креслу. Но это не мешает ему создавать настоящие шедевры.

Анатолий Голушко:

Даже зубами, если сидя, гораздо проще. Потому что лежа на боку очень трудно. Когда ты на боку – холст на боку. Все под наклоном. Даже дерево прямо нарисовать – это уже проблема. Это сейчас он ловко управляется кистью – а когда-то привыкал к этому не один месяц. Новая выставка – самая большая в жизни художника. На ней представлено 60 работ – живых, искренних, настоящих.

Лев Алимов, художник-график:

Я редко встречался с кем-то из художников, чтобы так был влюблен в жизнь. Это ощущается во всех его полотнах – будь это восход солнца, будь это улыбка волка, будь это натюрморт. Везде сквозит гимн жизни. Всего же Анатолий Голушко успел нарисовать больше трехсот пейзажей и натюрмортов.

Петр Бутрим, СТВ:

Картины мастера кисти с ограниченными возможностями разлетелись не только по Беларуси и соседним странам – по всему миру. Сегодня их можно встретить в частных коллекциях в Германии, Дании, в Соединенных Штатах и на Дальнем Востоке.