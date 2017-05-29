Реконструкторы и ролевое движение Беларуси

Время словно поворачивается вспять. Перемещаясь сквозь столетия, мы можем оказаться в 9-ом, 13-ом, 17-ом веке. И всё это благодаря реконструктарам, людям, которые чтят историю, обычаи, привычки и уклад жизни предков.

Сергей Павлов руководитель одного из крупнейших в Минске военно-исторических клубов, который посвящён рыцарской культуре Западной Европы конца 15-ого века.

Для воссоздания антуража походного лагеря и военных действий позднего средневековья участники клуба создают атрибуты строго в соответствии с музейными экспонатами и другими достоверными источниками.

В мастерской кипит непростая и шумная работа. Сложно представить, что, к примеру, это бесформенное железо скоро превратиться в шлем. А пока Владислав Луцко, а по-рыцарски Куно, трудится над созданием пехотного доспеха конца 15-ого века.

Долго и скрупулезно создаётся каждый костюм. Застывшие на манекенах доспехи, шлемы и кольчуги ждут своего часа, чтобы сослужить на рыцарском турнире благую службу. Хорошая защита необходима участнику, ведь бой воссоздаётся максимально реалистично.

В средние века доспехи и оружие хранились в специальных помещениях, которые очень хорошо охранялись. Клуб «Минская Уния «Меч и Ворон» располагает крупнейшим в Беларуси артиллерийским парком.

Из таких пушек в 15-ом веке могли стрелять пехотинцы. Кстати, перевоплощение в такого воина занимает немало времени. У некоторых рыцарей даже были специальные служащие, которые помогали надеть доспехи.

Участник клуба Вячеслав Васильев, или Герольд, уже приловчился максимально быстро справляться с экипировкой. Парень пришёл в клуб, потому что с детства хотел изготавливать и носить рыцарскую амуницию. Кроме того, реконструктор чувствует душевный подъём и силу, когда доспехи оказываются на груди.

Иногда встречаются весьма необычные варианты экипировки. Как оказалось, рыцари были весьма креативными.

Мир реконструкции уникален не только кардинальным перевоплощением, но и возможностью отдать дань уважения памяти предкам, которые много столетий назад жили и сражались на нашей земле. Красноречивее основную цель многих реконструкций описывает простая истина, которая не теряет своей актуальности: без прошлого не будет будущего.