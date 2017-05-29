Дни культуры Беларуси проходят в Китае

Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси проходят в Пекине. Балет «Лебединое озеро» Большого театра оперы и балета, выступление ансамбля «Терница», выставки современной белорусской графики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Публика уже успела оценить лишь часть программы, которую подготовили творческие коллективы нашей страны. А 30 мая в китайской столице запланировано торжественное открытие Центра культуры Беларуси. Это станет еще одним знаковым событием в честь 25-летия установления дипломатических отношений между странами.