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Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»

05 мая 2019 13:53
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Новости Беларуси. Освобожденная Европа. Выставка уникальных военных фотографий проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»-1

Проект состоит из материалов Советского информбюро и посвящен освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. Это был долгий и сложный путь, который запечатлен на исторических фото.

Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»-4

В 2019 году организаторы сделали акцент на снимки белорусских городов в день освобождения. Всего на выставке представлено около полусотни работ.

Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»-7

Андрей Качура, организатор выставки:
Мне очень нравятся снимки именно наших белорусских партизан, наших девушек, потому что такие одухотворенные лица, и настолько просто это читается – желание свободы, желание победить, желание наконец-то зажить мирной жизнью.

Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»-10

Вот есть в искусстве фотографии что-то вечное, потому что, сколько бы лет ни прошло, все равно эти снимки передают настроение, передают эмоции.

Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»-13

Выставка проходит до 12 мая. После этого она приобретет формат передвижной и отправится по областным городам. А позже уникальные военные фото станут частью постоянной экспозиции белорусских музеев.

Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»-16

# Выставки в Минске # Культура # Андрей Качура # Фотофакт

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