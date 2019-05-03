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Верхний город открывает летний музыкальный сезон

03 мая 2019 20:33
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Новости Беларуси. Традиционные «Классика у ратуши», «Джазовые вечера» и так полюбившаяся минчанам «Пешеходка». Уже 4 мая в 20:30 в Верхнем городе откроют летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

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Верхний город открывает летний музыкальный сезон-3

Впервые на сцену у городской ратуши вместе с белорусскими исполнителями выйдет и рэпер из Америки. В дальнейшем встречи меломанов будут проходить здесь каждую субботу. За лето артисты охватят все музыкальные направления: от классики до рока.

Верхний город открывает летний музыкальный сезон-6

Запланированы также выступления танцевальных коллективов, хореографические мастер-классы и музыкальные импровизации. Среди новинок этого сезона: спектакли уличных театров на пересечении улиц Революционной и Комсомольской. Будут развлечения и для детей.

Подробнее – в видеоматериале.

# Музыкальные события в Минске # Культура # Фотофакт

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