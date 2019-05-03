Верхний город открывает летний музыкальный сезон

Новости Беларуси. Традиционные «Классика у ратуши», «Джазовые вечера» и так полюбившаяся минчанам «Пешеходка». Уже 4 мая в 20:30 в Верхнем городе откроют летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые на сцену у городской ратуши вместе с белорусскими исполнителями выйдет и рэпер из Америки. В дальнейшем встречи меломанов будут проходить здесь каждую субботу. За лето артисты охватят все музыкальные направления: от классики до рока.