Копия императорской короны России, одного из самых дорогих ювелирных изделий в мире, представлена в Минске

Новости Беларуси. Копию императорской короны России привезли в Минск. Одно из самых дорогих ювелирных изделий в мире будет выставлено в Национальном художественном музее Беларуси по 21 апреля.

Эта реплика также известна как Большая императорская корона Российской империи. Ею короновались все правители России, начиная с Екатерины II Великой.

В настоящее время подлинник находится в составе постоянной экспозиции в сокровищнице Алмазного фонда России. Для изготовления короны мастера использовали около 5 тысяч бриллиантов общим весом почти 3 тысячи карат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Усова, заместитель генерального директора по научной работе Национального художественного музея Республики Беларусь:

Это самое дорогое произведение, которое, как мы сейчас узнали, представлено в нашем музее. То есть ее страховочная стоимость такая, что это всегда должно вызывать удивление и любопытство. Мне кажется, что посмотреть на такое количество бриллиантов всегда интересно, тем более что не каждый может попасть в Алмазный фонд в Москве.