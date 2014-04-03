Мировая кинопремьера: полнометражный фильм «Шагал-Малевич» в прокате с 3 апреля

Новости Беларуси. Большая кинематографическая премьера. В Беларуси, России и других странах постсоветского пространства 3 апреля в прокат вышел фильм о знаменитых на весь мир белорусских художниках Шагале и Малевиче.

Известный российский режиссер Александр Митта представил картину в Витебске, где в 20-ые годы XX века жили наши выдающиеся соотечественники. Именно здесь, спустя почти столетие, прошли все натурные съемки.

На пустыре практически в центре Витебска 1,5 года назад был построен целый деревянный город. Правда, сегодня от него уже ничего не сохранилось. И это не удивительно, ведь, по сюжету, в день, когда родился Марк Шагал, город полыхал огнем. Со стихийного бедствия и начинается фильм.

Закрытый показ полнометражной ленты «Шагал – Малевич» накануне премьеры увидела витебская публика.

Сюда пригласили всех витебчан, которые участвовали в съемках картины. Среди них и Сергей Петров – сегодня уже состоявшийся актер второго плана. Молодой человек сыграл польского белогвардейца, которого впоследствии расстреляли.

Сергей Петров, актер, исполнитель роли белогвардейца:

Причина была проста: я совершал покушение на Троцкого, вынужден в этом признаться. Слов у меня было немного. Их было 5. Я могу их сказаться сейчас (сейчас я вживусь в образ): «Быстрей, ребята, Троцкий скоро будет».

Понятно, что Сергей – не единственный витебчанин, попавший благодаря этой картине на большой экран. В массовых сценах было задействовано около полутысячи жителей города. И те, кому уже посчастливилось увидеть фильм, вновь предаются воспоминаниям. Зачастую с улыбкой.

Дмитрий Коваленко, исполнитель роли ученика Малевича:

Очень много прикольных моментов было. Съемки в бане, когда мы 6 часов отснимали то, как мы деремся. В воде, в холодной. Потому что для камеры не очень благоприятны пары и всякая эта остальная штука.

Виктор Глушин, исполнитель роли ученика Малевича:

Здесь снимали массовые сцены. Сначала сцену субботника – подготовку к годовщине Октябрьской революции, потом сам парад.

Образ главного героя фильма, нашего знаменитого земляка Марка Шагала, на экране воплотил известный российский актер Леонид Бичевич.

Он, к слову, не упустил возможности вновь посетить город над Двиной, чтобы еще раз пройтись по витебским улочкам, которые когда-то вдохновляли великого Шагала. Художника, как признается сам актер, сыграть было совсем не просто.

Леонид Бичевич, исполнитель роли Марка Шагала:

Я просто не знал, с чего начать, как подступиться, потому что сама сложная личность – Шагал, такой противоречивый, многогранный. И такая история: его бросало то в Петроград, то в Париж, в Париже он учился, потом вернулся в Витебск, потом опять уехал во Францию.

Режиссер фильма – знаменитый Александр Митта. 34 года тому назад он снял первый советский фильм-катастрофу «Экипаж», а чуть более чем через 20 лет вновь порадовал зрителей сериалом «Граница. Таежный роман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно Митта решил, что предпремьерный показ его нового фильма просто обязан пройти на родине Марка Шагала.

Александр Митта, режиссер фильма «Шагал – Малевич»:

Мы критически относимся к своей работе. Естественно, что-то получилось, что-то не в полную меру. Что могли, то сделали. Теперь все на суд зрителю передаем.

Если режиссер к своей работе относится критически, то первые зрители, которые попали 3 апреля на утренний сеанс, остались довольны.

Зрители:

Очень приятно смотреть, очень теплая атмосфера в фильме. Спасибо режиссеру Александру Митте.

Очень много узнали о Шагале. И теперь понятно, почему у него все летают.

Когда-то Шагал прославлял Витебск, а теперь Витебск – Шагала. Очень жаль, что после фильма нельзя хлопать. Браво!

Фильм «Шагал – Малевич» включат в культурную программу чемпионата мира по хоккею. Лента Александра Митты также войдет в кинопрограмму Международного фестиваля «Славянский базар».