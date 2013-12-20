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Выставка «Мимика легких: реконструкция. Дневник Дыхания» открылась в Минске

20 декабря 2013 18:20
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Новости Беларуси. Вдох-выдох как материал для творчества. Выставка «Мимика легких: реконструкция. Дневник Дыхания» Ольги Сазыкиной открылась в Музее современного изобразительного искусства. Тонкими линиями художница попыталась зафиксировать свое «Я» и дух времени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сами работы больше напоминают кардиограмму. На одних листах-полотнах читается волнение, на других – душевный штиль.

Графические монохромные листы – далеко не вся экспозиция. На выставке представлены и современные медиа – видео и фотография.

Ольга Рыбчинская, куратор выставки «Мимика легких: реконструкция. Дневник дыхания»:
Уникальность вдоха-выдоха, вот этого ритма, этой кривой заключается в том, что она также различает людей, как отпечатки пальцев. Интересно и важно проявить, насколько контекст, насколько социальный, культурный контекст. Среда влияет на эти ритмы, на тот язык, которым выражается художник.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Ольга Рыбчинская # Фотофакт

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