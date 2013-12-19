Новости Беларуси. Бесценное время в бронзе и позолоте. В Гомеле хранится уникальная коллекция дворцовых часов. Собрание князя Паскевича современные музейные работники не только бережно хранят, но и по возможности приумножают. Сегодня в Гомельском дворце полторы сотни экспонатов, отсчитывающих время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшим экземпляром в часовом собрании Паскевичей, без сомнения, были башенные куранты. Они появились в Гомеле в 60-х годах 19 столетия. Механизм занимал весь четвёртый этаж башни, а маятник спускался на третий. К сожалению, он не сохранился, не пережил Вторую мировую войну. Современный вариант появился в начале двухтысячных.

Кстати, 20 век пережили лишь каждые третьи часы из коллекции Светлейшего князя. Сегодня их в фондах музея насчитывается порядка трёх десятков. Это крупнейшая в своём роде коллекция страны.

Татьяна Литвинова, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Прежние владельцы, Паскевичи, не собирали часы, как коллекции. Было принято украшать камины, столики, секретеры часами. Они были повсюду на стенах, стояли на полу. Ну и, конечно, они были предметами искусства.

90 килограммов бронзы, обработанных одними из лучших мастеров своего времени. Литьё для этих часов делали французские ювелиры с мировым именем.

А рядом уже совсем другая эпоха: часы «аллегория науки», такие были у Дидро, по таким сверял время французский король Людовиг XV. При внешней непохожести, есть у этих механизмов общее - все их нужно заводить. В лучшее время в Гомельском дворце было до сотни часов. Сколько ЧАСОВ уходило на их заводку - остаётся лишь гадать. Доподлинно неизвестно, кто исполнял роль дворцового часовщика. Сегодня же за механизмами присматривает Николай Лобанов.

Николай Лобанов, реставратор:

Маятник сделан в крестьянском стиле. Простейший, на первый взгляд. При этом такие часы могли себе позволить даже зажиточные крестьяне в Шотландии 19 века.

Пунктуальность для кадрового железнодорожника - жизненное кредо. А вот окончательно из часового мастера-самоучки в штатного реставратора Николай Николаевич переквалифицировался 20 лет назад. Сегодня его руки поправляют стрелки часов, отмерявших лучшие моменты жизни уже не одного поколения своих хозяев. В коллекционном футляре мастера переплелись эпохи, народы, характеры и даже человеческие страсти.

Николай Лобанов, реставратор:

Вот часовой брелок. Иногда их было 4. Это пагубные привычки мужчин. Если лошадиная голова - то скачки, бокал - спиртное, русалка - женщины, развернутый веер карт - игрок.

И даже если должность звучит иначе, по сути Николай Николаевич - единственный в стране дворцовый часовщик.