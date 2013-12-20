Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства «Рождественские узоры» открылась в Минске

Новости Беларуси. «Рождественские узоры». Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства открылась в галерее Минского областного центра народного творчества. В экспозиции – сотни произведений мастеров со всех уголков Беларуси. Как индивидуальные, так и коллективные работы. Они выполнены в различных видах и техниках: вытинанки, солома-пластика, картинка, художественный роспись, авторская кукла, мягкая игрушка.

Основная тематика произведений – «Зима», «Рождество Христово», «Новый год», «Рождество».

Нынешняя выставка проходит в 21 раз. Притом с каждым годом участников становится все больше. В Минской области сегодня насчитывается свыше 4 тысяч мастеров. Они работают в 40 направлениям декоративно-прикладного искусства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Буровцова, художник народного творчества (Старые Дороги):

Удзельнічаю не першы год, гэта стала традыцыйным для мяне. Я займаюся лялькай тэкстыльнай, вырабам паясоў. Зараз я працую над стварэннем касцюмаў. Гэта будуць касцюмы нетрадыцыйныя ўвогуле, але яны будуць выкарастаны з ужываннем традыцыйных тэхнік.

Евгений Сахуто, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:

Той, хто завітае ўпершыню на такую выстаўку, я думаю, ўжо будзе вельмі ўражаны і здзіўлены, што мы маем такіе скарбы нашай нацыянальнай культуры, як народная творчасць. Прытым у сучасным варыянце. Усе гэтыя творы – гэта не якая-та музейная архаіка, гэта творы сучасных майстроў, якія, я думаю, эфектыўна знойдуць месца ў сучасных культурных працэсах, у сучасныым інтэр’еры. Я ўжо не кажу пра тое, што гэта выдатны нацыянальна адметны беларускі сувенір.