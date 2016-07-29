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Выставка Михаила Савицкого открылась в минском музее ВОВ

29 июля 2016 11:07
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Новости Беларуси. Выставка картин Михаила Савицкого открылась 28 июля в музее Великой Отечественной войны. До этого знаменитая серия 2 года хранилась в галерее художника.

В коллекции 16 полотен, на которых представлена правда об ужасах лагерей смерти, жестокости палачей и борьбе пленников. Все работы основаны на документальном материале и личном опыте  художника. Сам Савицкий 3 года был узником Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Павловская, заведующий отделом письменных и изобразительных источников Белорусского государственная музея Великой Отечественной войны:
Каждая картина пронизана каким-то необыкновенным светом, светом надежды на будущую жизнь. Каждая из них звучит апофеозом добру, справедливости, свободе.

Борис Крепак, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Это ради памяти тех, кто погиб в концлагерях. Их миллионы были. Михаил Савицкий, несмотря на все эти трагедии, драмы, он призывает к тому, чтобы мир был сохранен навечно.

# Культура # Музей # Борис Крепак

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