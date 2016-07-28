Серия бесплатных кинопоказов о современных деятелях культуры стартовала в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Бесплатное кино. В Национальном художественном музее в рамках проекта «Свободный музей: городские легенды» стартовала серия кинопоказов о современных деятелях культуры.

Восемь документальных фильмов расскажут о героях нашего времени, чьими достижениями можно и нужно гордиться.

Кинопоказ организован в поддержку выставки портретов легендарных минчан на площади Свободы. Этот проект своего рода музей под открытым небом, в котором представлены копии шедевров портретной живописи из фондохранилища Национального художественного музея.

Картины с изображением знаменитых соотечественников размещены на трехсторонних стендовых конструкциях. Каждый портрет сопровождает небольшой рассказ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.