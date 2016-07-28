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Лев из гранита со дна Днепра: уникальная скульптура появится в Могилёве

28 июля 2016 07:46
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Новости Беларуси. 5 львов для Могилёва. Четыре бронзовые скульптуры негласного символа города установят на Днепровском мосту.

Ещё одной – подыскивают подходящее место. Рабочее название скульптуры «Маска льва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

Выполнена она из гранитной глыбы, которая была найдена на дне Днепра.

Скульптор Владимир Кононов работал над изваянием ровно месяц.

Лев получился достаточно реалистичным, но  добрым. Сейчас его  полируют,  и уже через несколько дней фигура займёт  место на  каменном  постаменте.

Владимир Кононов, скульптор:
Конечный, в общем-то, результат и свое удовольствие я получу, когда он будет стоять на месте, также пропорционально сложен, в среде, солнцем освещен, как надо. И тогда он будет работать, как скульптура.

# Культура # Достопримечательности Могилевской области

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