Выставка «Лица Пакистана» на «Славянском базаре»: что можно увидеть на экспозиции?

Современная живопись, графика и каллиграфия в огромном мире цвета и текстур. 13 июля в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» выставка «Лица Пакистана» распахнула свои двери.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь:

Фестиваль был призван и создан для того, чтобы объединять представителей разных стран, разных национальностей и рас. И, конечно же, Пакистан с большим удовольствием принимает участие в этом фестивале. И наша идея – это как можно больше, как можно лучше рассказать белорусам и гостям города о нашей замечательной стране, которая имеет огромное, богатое культурное наследие.

Работы знаменитых исламских художников Имрана Хана и Зайнаб Хан, а также талантливых фотографов Адилия Чишти и Ассмара Хуссейна познакомят посетителей с уникальной культурой, наследием и древними традициями своей страны. При этом творчество каждого из них уникально и вызывает восхищение зрителей по всему миру.

Абдур Рехман Сухель:

Третий год мы проводим эту выставку. Я считаю, что каждый год она лучше и лучше. Потому что народ российский, белорусский – это народ душевный. И пакистанский душевный народ с ними очень дружит и любит. Поэтому я считаю, что этой дружбе надо развиваться.