Как написать хит? О карьере, 20-летии группы и рецепте успеха поговорили с Евгением Олейником

Зритель на «Славянском базаре» очень искушенный, но есть артисты, которых ждут всегда и со всеми песнями. И с новыми, и со старыми. И это группа «Аура». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Олейник. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как прошел сольник? Тем более приуроченный к 20-летию творческой деятельности группы «Аура». Впервые в жизни такой большой сольный концерт делаю не я

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Прошел грандиозно, спасибо огромное Витебску, спасибо огромное зрителям, дирекции фестиваля, режиссеру Агате Мацко. В первый раз в жизни такой большой сольный концерт делаю не я. То есть не я организатор. И позавчера с утра я встал и начал прокручивать в голове: так, билеты, пригласительные – вроде дирекция этим занимается. Сцена, танцоры – это же режиссер занимается. Так, а что мне, просто выйти и сыграть? Ольга Бурлакова:

Как хорошо, да? Евгений Олейник:

Думаю, ничего себе! Александр Меженный, ведущий:

По сути, подарок. Намечены какие-то дополнительные мероприятия по поводу 20-летия творчества? «В феврале 2024 года в Минске будет огромный концерт»

Евгений Олейник:

В феврале 2024 года в Минске будет огромный концерт. Мы еще выбираем площадку, что-то больше 5 000 точно. Будем собирать всех артистов, с которыми мы работали, потому что творчество Олейника-Быковой – это во вторую очередь группа «Аура», а в первую очередь, конечно, это наши песни, которые мы написали другим артистам. География их ширится. Благодаря фестивалю позавчера родился новый дуэт с Александром Еловских, с российским артистом. Называется «Не запоминай меня», нетрадиционная для «Ауры» песня. Про измену, про разбитую любовь. Женско-мужская. Я хочу сделать Юле подарок, сказать: «Юля, весь концерт выбираешь только ты». И она там повыбирает, конечно, песни, которые, может, не совсем известны, но которые она прямо любит-любит. Ольга Бурлакова:

Вот это муж, вот это партнер! Ваш дуэт настолько плодовитый во всех смыслах этого слова, что я бы не удивилась, если бы Женя сейчас сказал, что даже во время «Славянского базара», хотя еще прошло несколько дней, уже написана какая-то новая композиция. Вообще было хотя бы примерно подсчитано, сколько рождается песен, пусть даже до конца не написанных, но каких-то идей, песен в день, в час, в неделю, в месяц? Евгений Олейник:

Если считать, что мы праздновали 20-летие нашего творчества, и если считать, что у нас в каталоге более 500 песен, то можно посчитать, что в год получается по 25 песен. Это получается две песни в месяц. Но это с производством, с реализацией.

Александр Меженный:

Неслучайно заиграла музыкальная композиция из детства «Пусть всегда будет солнце». Она заставляла прямо маршировать, гордиться своей страной, гордиться тем, что ты живешь в красивой стране, тебя любит там. Ты пишешь такие же песни. Откуда? Где этот рецепт, как так получается? «Это все рождается под действием обстоятельств»