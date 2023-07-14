Как написать хит? О карьере, 20-летии группы и рецепте успеха поговорили с Евгением Олейником
Зритель на «Славянском базаре» очень искушенный, но есть артисты, которых ждут всегда и со всеми песнями. И с новыми, и со старыми. И это группа «Аура». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Олейник.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как прошел сольник? Тем более приуроченный к 20-летию творческой деятельности группы «Аура».
Впервые в жизни такой большой сольный концерт делаю не я
Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Прошел грандиозно, спасибо огромное Витебску, спасибо огромное зрителям, дирекции фестиваля, режиссеру Агате Мацко. В первый раз в жизни такой большой сольный концерт делаю не я. То есть не я организатор. И позавчера с утра я встал и начал прокручивать в голове: так, билеты, пригласительные – вроде дирекция этим занимается. Сцена, танцоры – это же режиссер занимается. Так, а что мне, просто выйти и сыграть?
Ольга Бурлакова:
Как хорошо, да?
Евгений Олейник:
Думаю, ничего себе!
Александр Меженный, ведущий:
По сути, подарок. Намечены какие-то дополнительные мероприятия по поводу 20-летия творчества?
«В феврале 2024 года в Минске будет огромный концерт»
Евгений Олейник:
В феврале 2024 года в Минске будет огромный концерт. Мы еще выбираем площадку, что-то больше 5 000 точно. Будем собирать всех артистов, с которыми мы работали, потому что творчество Олейника-Быковой – это во вторую очередь группа «Аура», а в первую очередь, конечно, это наши песни, которые мы написали другим артистам. География их ширится.
Благодаря фестивалю позавчера родился новый дуэт с Александром Еловских, с российским артистом. Называется «Не запоминай меня», нетрадиционная для «Ауры» песня. Про измену, про разбитую любовь. Женско-мужская. Я хочу сделать Юле подарок, сказать: «Юля, весь концерт выбираешь только ты». И она там повыбирает, конечно, песни, которые, может, не совсем известны, но которые она прямо любит-любит.
Ольга Бурлакова:
Вот это муж, вот это партнер! Ваш дуэт настолько плодовитый во всех смыслах этого слова, что я бы не удивилась, если бы Женя сейчас сказал, что даже во время «Славянского базара», хотя еще прошло несколько дней, уже написана какая-то новая композиция. Вообще было хотя бы примерно подсчитано, сколько рождается песен, пусть даже до конца не написанных, но каких-то идей, песен в день, в час, в неделю, в месяц?
Евгений Олейник:
Если считать, что мы праздновали 20-летие нашего творчества, и если считать, что у нас в каталоге более 500 песен, то можно посчитать, что в год получается по 25 песен. Это получается две песни в месяц. Но это с производством, с реализацией.
Александр Меженный:
Неслучайно заиграла музыкальная композиция из детства «Пусть всегда будет солнце». Она заставляла прямо маршировать, гордиться своей страной, гордиться тем, что ты живешь в красивой стране, тебя любит там. Ты пишешь такие же песни. Откуда? Где этот рецепт, как так получается?
«Это все рождается под действием обстоятельств»
Евгений Олейник:
Спрашивают часто этот вопрос, намекая на то, что мы такие конъюнктурные, прошаренные. Но первый совет тем, кто так думает: попробуйте повторить, удачи вам, ребята. На самом деле «Любимую не отдают» появилась, когда мы шли из нашего магазина в деревне 12 августа 2020 года и было очень тяжело на душе. Песня «Синеокая» появилась, когда я уехал работать в Китай, а Юля здесь без меня рожала второго ребенка. Было очень тяжело. «Куточак Беларусі» родилась у Юли за полчаса, когда она копала грядки у себя на даче. Это все рождается под действием обстоятельств. То есть это специально не напишешь.
Александр Меженный:
Наши аплодисменты рождаются тоже изнутри, их по команде не запустишь.
Ольга Бурлакова:
И пожелания! Пусть всегда будет солнце и пусть всегда будут песни группы «Аура»!