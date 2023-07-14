Чем удивит театр «Лялька» в дни «Славянского базара»? Узнали, какие интересные спектакли покажут
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Путешествие по Витебску продолжается. Следующая точка – театр «Лялька». Узнаем, чем он нас удивит.
Кукольный квартал, как и предыдущие годы, проходит при аншлагах. Добрые спектакли не оставят равнодушными и детей, и взрослых.
Александр Григорьев, директор Белорусского театра «Лялька»:
Проект «Кукольный квартал» проходит уже девятый раз. Репертуар очень широкий: и для детей много спектаклей, и для взрослых. Санкт-петербургский театр «Бродячая собачка» показывает спектакль «Бабочка». Театр «Карабаска» привозит взрослый спектакль, называется он «Алиса. Сны и фантазии». Естественно, это Льюис Кэрролл. Мытищинский театр «Огниво» привозит тоже очень известное произведение «Ханума». И наш театр «Лялька» тоже покажет спектакль «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў». Это по Владимиру Короткевичу, наша белорусская национальная драматургия.
Старт театральному проекту дал спектакль «Носорог и жирафа».
Виктор Климчук, художественный руководитель Белорусского театра «Лялька», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Спектакль о том, что мы все разные, что мы отличаемся друг от друга своей неповторимостью. И не надо нам подгонять себя под какой-то стандарт.
Программа ожидается очень насыщенной, на любой вкус и цвет!
Александр Григорьев:
Из детских спектаклей, которые всегда пользуются популярностью, – санкт-петербургский театр привозит спектакль «Пекарня братьев Гримм», эксцентрическая комедия. Я не знаю, что это будет, но я думаю, что это будет очень весело, зажигательно. Будут печь блины прямо на сцене, им мука нужна. Думаю, все будут в восторге. Мурманский театр привез классическое произведение «Красная шапочка». И наши новосибирские коллеги привозят спектакль «Карлик Нос». Я думаю, что все будут очень довольны, потому что билетов уже практически не осталось.