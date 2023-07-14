Чем удивит театр «Лялька» в дни «Славянского базара»? Узнали, какие интересные спектакли покажут

Кукольный квартал, как и предыдущие годы, проходит при аншлагах. Добрые спектакли не оставят равнодушными и детей, и взрослых.

Эрика Лаврецкая, корреспондент: Путешествие по Витебску продолжается. Следующая точка – театр «Лялька». Узнаем, чем он нас удивит.

Александр Григорьев, директор Белорусского театра «Лялька»: Проект «Кукольный квартал» проходит уже девятый раз. Репертуар очень широкий: и для детей много спектаклей, и для взрослых. Санкт-петербургский театр «Бродячая собачка» показывает спектакль «Бабочка». Театр «Карабаска» привозит взрослый спектакль, называется он «Алиса. Сны и фантазии». Естественно, это Льюис Кэрролл. Мытищинский театр «Огниво» привозит тоже очень известное произведение «Ханума». И наш театр «Лялька» тоже покажет спектакль «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў». Это по Владимиру Короткевичу, наша белорусская национальная драматургия.

Виктор Климчук, художественный руководитель Белорусского театра «Лялька», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Спектакль о том, что мы все разные, что мы отличаемся друг от друга своей неповторимостью. И не надо нам подгонять себя под какой-то стандарт.

Программа ожидается очень насыщенной, на любой вкус и цвет!