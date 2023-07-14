Где в Витебске встретить всемирно известного циркача и чего вы точно не знали о местной Ратуше?

Ольга Бурлакова, ведущая: Прибавилось работы в дни «Славянского базара» или все как обычно?

Татьяна Старинская:

Как всегда, музей готовился заранее, поэтому в рамках фестиваля у нас открывается 8 выставок. Это такие выставки, как совместный проект с посольством Бразилии, совместный проект с посольством Пакистана. Гости из Российской Федерации – это город Прокопьевск Кемеровской области, «Прокопьевская береста»: наши коллеги «Пенаты». Музей-усадьба «Здравнево» и музей-усадьба имени Репина «Пенаты» (Санкт-Петербург). Они тоже привезли совместный проект. Также музей Толстого в Москве – совместный проект, потому как Репин и Толстой дружили. Именно с легкой руки Репина все увидели босого Толстого. Это интересная выставка, которая открылась в нашем филиале – музее-усадьбе «Здравнево». И, конечно же, наша традиционная выставка «Витебский художник». Это наш самый крутой бренд, потому что витебская художественная школа не умерла, она трансформировалась и продолжает удивлять.

Ольга Бурлакова:

Есть же еще и удивительные мероприятия, которые вы готовили.

Татьяна Старинская:

Проект, который мы готовили полгода, – запустили к 120-летию витебского трамвая передвижной музей-трамвай. Он во время фестиваля курсирует по городу. Совместно с историей трамвая рассказывают историю города.

Александр Меженный:

Расскажите подробнее про Ратушу. Что вы о ней знаете и о чем мы даже не догадываемся?

Интересные факты о витебской Ратуше