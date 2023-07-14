Где в Витебске встретить всемирно известного циркача и чего вы точно не знали о местной Ратуше?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Прибавилось работы в дни «Славянского базара» или все как обычно?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Прибавилось работы в дни «Славянского базара» или все как обычно?
Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
В эти дни очень большой поток, и работы прибавилось.
Александр Меженный, ведущий:
Расскажите, чем удивляете гостей и жителей города?
Татьяна Старинская:
Как всегда, музей готовился заранее, поэтому в рамках фестиваля у нас открывается 8 выставок. Это такие выставки, как совместный проект с посольством Бразилии, совместный проект с посольством Пакистана. Гости из Российской Федерации – это город Прокопьевск Кемеровской области, «Прокопьевская береста»: наши коллеги «Пенаты». Музей-усадьба «Здравнево» и музей-усадьба имени Репина «Пенаты» (Санкт-Петербург). Они тоже привезли совместный проект. Также музей Толстого в Москве – совместный проект, потому как Репин и Толстой дружили. Именно с легкой руки Репина все увидели босого Толстого. Это интересная выставка, которая открылась в нашем филиале – музее-усадьбе «Здравнево». И, конечно же, наша традиционная выставка «Витебский художник». Это наш самый крутой бренд, потому что витебская художественная школа не умерла, она трансформировалась и продолжает удивлять.
Ольга Бурлакова:
Есть же еще и удивительные мероприятия, которые вы готовили.
Татьяна Старинская:
Проект, который мы готовили полгода, – запустили к 120-летию витебского трамвая передвижной музей-трамвай. Он во время фестиваля курсирует по городу. Совместно с историей трамвая рассказывают историю города.
Александр Меженный:
Расскажите подробнее про Ратушу. Что вы о ней знаете и о чем мы даже не догадываемся?
Татьяна Старинская:
Первое строение Ратуши было в 1597 году. Естественно, деревянное. Оно перестраивалось, а дерево всегда горело. Последнее каменное здание, которому почти 300 лет, – это точка притяжения. Городская Ратуша – все вокруг нее вертится. Поскольку уже 105 лет здесь находится областной краеведческий музей, очень хотелось, чтобы Ратуша еще больше радовала. В этом году городские власти установили камень, где показано развитие Витебска на конец XIX столетия. Мы тоже готовились, открыли в этом году выставку про фото, и там же заработало фотоателье, где можно не только сфотографироваться, но и получить релакс. Самое популярное – это подъем на Ратушу.
Ольга Бурлакова:
Не можем не задать вопрос про клоунариум.
Татьяна Старинская:
В нашем филиале – Музее истории частного коллекционирования – сейчас работает такая выставка, как клоунариум. Клоунариум, потому что там живет клоун. Он удивляет еще тем, что там присутствует автор этой выставки, заслуженный артист России Николай Челноков. Он творит удивительные вещи. Не было ни одного равнодушного зрителя, который зашел в этот клоунариум.
Ольга Бурлакова:
Николай Челноков – человек, который выступал практически на всех цирковых площадках мира, в том числе в цирке du Soleil. Сейчас его можно лично увидеть в клоунариуме, прикоснуться к этому удивительному виду искусства, может, даже примерить на себя клоунский нос, освоить какой-то фокус и получить заряд бодрости, энергии и настроения. Тем более клоунариум находится рядом с амфитеатром.
Александр Меженный:
В Витебске первый трамвай, первый цирк, первая электростанция. Что еще первое?
Татьяна Старинская:
Водопровод.
Александр Меженный:
В Риме, а потом сразу в Витебске.
Татьяна Старинская:
И почти одновременно в Витебске и в Минске открылись два театра: БТ-1 и БТ-2. Тоже практически первый.