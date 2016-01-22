Выставка лауреатов, стипендиатов и дипломантов спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи откроется в Минске 22 января

Новости Беларуси. Республиканская художественная выставка лауреатов, стипендиатов и дипломантов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи сегодня, 22 января, откроется в Минске. Экспозиция разместится в Национальном историческом музее.

За 20 лет деятельности спецфонда званий лауреата, стипендиата и дипломанта удостоены более 3-х тысяч человек. 500 из них — представители изобразительного искусства.

Произведения самых выдающихся можно будет увидеть на выставке. У зрителей появится уникальная возможность познакомиться с работами, которые выставлялись в залах Германии, Дании, Бельгии, Китая, США и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.