Мядельская библиотека в третий раз стала победителем республиканского конкурса «Библиотека – центр национальной культуры»

Новости Беларуси. Мядельская центральная районная библиотека имени Максима Танка в третий раз стала победителем республиканского конкурса «Библиотека – центр национальной культуры».

Такая высокая награда не стала неожиданностью. В течение года шла кропотливая исследовательская работа. На суд компетентного жюри мядельские библиотекари представили содержательный материал по увековечиванию памяти поэта и целую кипу живых проектов: встречи, акции, вечеринки.

Между тем, конкурс проводится ежегодно. Главная цель – пропаганда национального наследия, истории, литературы, языка и культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.