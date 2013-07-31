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Фестиваль православной молодежи «Одигитрия» в Витебске соберет около 300 представителей из Беларуси, России и Украины

31 июля 2013 08:33
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Новости Беларуси. Фестиваль православной молодежи «Одигитрия» в Витебске соберет около 300 представителей из Беларуси, России и Украины. Мероприятие проходит в честь Смоленской иконы Божией Матери.

В рамках форума выступят творческие коллективы. Зрители увидят танцы древней Беларуси и народов мира, запланирован концерт у стен Успенского собора. Лучшие конкурсанты 3 августа выйдут на сцену Летнего амфитеатра в праздничном гала-концерте.

Православная молодежь также примет участие в богослужениях, в том числе в ночной божественной литургии в храме блаженной Ксении Петербургской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Религия # Молодежные фестивали

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