Новости Беларуси. Фестиваль православной молодежи «Одигитрия» в Витебске соберет около 300 представителей из Беларуси, России и Украины. Мероприятие проходит в честь Смоленской иконы Божией Матери.

В рамках форума выступят творческие коллективы. Зрители увидят танцы древней Беларуси и народов мира, запланирован концерт у стен Успенского собора. Лучшие конкурсанты 3 августа выйдут на сцену Летнего амфитеатра в праздничном гала-концерте.

Православная молодежь также примет участие в богослужениях, в том числе в ночной божественной литургии в храме блаженной Ксении Петербургской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.