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Выставка картин, выполненных в техниках батик и графика, «Дочки-матери» открылась в Минске

10 марта 2014 17:27
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Новости Беларуси. О чем мечтают женщины? Далекие города, морские порты, сказочные феи, танцовщицы, цветы и бабочки – весь этот яркий мир можно увидеть на весенней выставке «Дочки-матери». Открылась она в столичной библиотеке имени Пушкина.

Картины, выполненные в техниках батик и графика, представили две минчанки – мать и дочь. Это уже вторая совместная выставка семейного творческого дуэта. Продлится она до конца марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Лянка, автор работ выставки «Дочки-матери»:
Эта выставка посвящена и мама, и дочкам, и папам, и сыночкам. Мы поделились тем теплом, которое есть в нашей семье, которое есть между нами. И еще один повод встретиться с дочкой, потому что учится она в Москве.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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