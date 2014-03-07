Белорусская картина «Роль» поборется за премию «Ника» в 5 номинациях

Новости Беларуси. Белорусская картина «Роль» поборется за премию «Ника». Лента, созданная «Беларусьфильмом» при участии также российской, финской и немецкой киностудий, претендует на награду в пяти номинациях: «Лучшая сценарная работа», «Лучшая музыка», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая мужская роль».

Ранее фильм был отмечен целым рядом престижных наград. В том числе на XX Минском международном кино-фестивале «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.