Фрагмент выставки к 100-летию с начала Первой мировой войны представлен в Мяделе

Новости Беларуси. «Первая мировая война – эхо памяти». Фрагмент выставки к 100-летию с начала войны представлен в Мядельском музее народной славы. Пока здесь около 100 экспонатов из частной коллекции. В конце июля жители и гости города смогут увидеть расширенное версию экспозиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение двух месяцев можно будет познакомиться со старинными вещами. Документы, фотографии, обмундирование времен Первой мировой, в музее уверены, вызовут большой резонанс.

Наталья Бурак, главный хранитель фондов ГУ «Мядельский музей народной славы»:

На выставке представлены подлинные образцы обмундирования, амуниции времен Первой мировой войны, знаки отличия, награды. Также здесь можно познакомиться с предметами бытовой жизни солдат как русской армии, так и германской.

Интерес, конечно, всегда есть, потому что в годы первой Мировой войны именно здесь, на территории нашего района, проходили самые кровопролитные бои, наверное, которые были на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. Это Нарочанская операция. И именно за 10 дней боев здесь у нас, на территории района, погибло более 100 тысяч русских солдат и офицеров и около 40 тысяч германских. Поэтому события эти нужно знать, рассказывать и люди интересуются. Как местные жители, так и гости нашего нарочанского края.