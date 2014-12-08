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Выставка «Искусство реставрации. Магия мастерства» открылась в Национальном художественном музее

08 декабря 2014 17:59
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Новости Беларуси. Уникальная выставка «Искусство реставрации. Магия мастерства» открылась в Национальном художественном музее. Ранее 25 произведений Иконописи, масляной живописи, скульптуры, форфора и ткачества XVIII и XIX веков не были представлены широкому кругу зрителей.

Особенность представленных экспонатов в том, что процесс восстановления еще не закончен, и после показа на выставке артефакты снова вернутся на рабочий стол для завершения реставрации.

Так что посетителям выставки дана уникальная возможность получить представление о сути реставрационного процесса. Выставка продлится до 12 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аркадий Шпунт, заведующий научно-реставрационным отделом Национального художественного музея Республики Беларусь:
В данном случае мы попробовали показать путь вещи из хранилища в экспозицию. Совершенно неведомых вещей, которых никто не знает и никто не видел. И даже хранители мало представляли, что они хранят, потому что это было закрыто.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Аркадий Шпунт

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