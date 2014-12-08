Государственный камерный хор Республики Беларусь готовит НЕОбыкновенный концерт

Вы готовите программу «Необыкновенный концерт - любимые мелодии мирового кино».

Наталья Михайлова, художественный руководитель Государственного хора Республики Беларусь:

НЕОбыкновенный концерт! Там аббревиатура НЕО - новый. Каждый концерт камерного хора - это новый концерт, поэтому в этом смысле название ничуть не меняется. А с другой стороны - он необыкновенный, потому что это канун праздника, канун Нового года. Конечно, обязательно будут сюрпризы, ожидание чего-то необычного. И, наверное, оно даже важнее, чем сам концерт. Потому что мы готовимся, выбираем себе костюмы, образы, которые мы будем дарить нашим слушателям и именно поэтому, наверное, он и необыкновенен.

Мелодии мирового кино: это советское кино, современное кино. Что это за мелодии?

Наталья Михайлова, художественный руководитель Государственного хора Республики Беларусь:

Конечно же, мы только можем приоткрыть занавес, эту перспективу этой темы «Кинематограф и музыка». Мелодии к известным Голливудским фильмам. Я не буду рассказывать, потому что это точно также, как рассказать содержание романа: лучше это прочитать, лучше это слышать. Но во всяком случае это всем известные и узнаваемые мелодии. Это будет и советское кино, и конечно, музыка, которая не является саундтреками, но часто звучит, часто меняется… Это будут новогодние песни, музыка к мультфильмам.

Нет ли у Вас такого наблюдения, что падает популярность хорового выступления, что зрители меньше ходить. Либо такой тенденции не наблюдается?

Наталья Михайлова, художественный руководитель Государственного хора Республики Беларусь:

У нас камерный зал всегда заполнен. У нас есть такая особая аудитория - приходит зритель, который знает нас уже давно. Хоровую музыку слушают именно потому, что каждый раз это новый концерт, новая программа.

Вам не мешает то, что зрители в зале вам иногда подпевают?

Екатерина Герасимчук, артистка Государственного камерного хора Республики Беларусь:

Скорее, наоборот. Энергетика зала очень помогает. Даже когда некоторые проблемы организационные или проблемы со здоровьем, плохое настроение - оно наоборот улучшается потому что ты понимаешь, что это взаимодействие людей дает какой-то стимул для того, чтобы действительно хватило сил.

У каждого вида искусства есть своя определенная энергетика. Чем отличается хоровое пение?

Наталья Михайлова, художественный руководитель Государственного хора Республики Беларусь:

Если рассматривать музыкальную культуру, искусство вообще, какие-то вековые слови, наросты у каждого искусства, то хоровое пение - материковое полотно. Потому что человеческий голос - единственное, что нам дано от рождения, ничего от нас не зависит, он дан нам в дар и этим даром обладает каждый человек. Именно поэтому это материковое полотно является настройкой. Как можно расценивать хор? Наверное, как барабан во время войны. Барабан заиграл - все встали и дружно пошли. Хор запел - всем хочется в это же время и в этом же ритме откликнуться и ответить. У нас разные программы, в том числе работы с классическими произведениями - оркестровыми, камерными, симфоническими. Основная наша направленность - акапелла - наиболее сложный жанр, требующий от артистов больших усилий.

Как поддерживать голос?

Екатерина Крощук, , артистка Государственного камерного хора Республики Беларусь:

Если подходить к этому вопросу профессионально, то, конечно же, распевки, отказ от многих продуктов. У нас есть такая шутка, что если голос есть, то он есть. Его ничем не испортишь - ни семечками, ни мороженым. Голос больше всего вредит разговор. Громкий разговор. Очень много разговора. Правильное пение - оно лечит.