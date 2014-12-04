К своему 60-летию художник Андрей Смоляк устроил творческое шоу в галерее Михаила Савицкого

Новости Беларуси. Одному из самых ярких белорусских художников Андрею Смоляку – 60. Специально к круглой дате эпатажный мастер устроил творческое шоу в галерее Михаила Савицкого.

Для показа отобрали 100 полотен, которые заняли все залы галереи. Это и ранние работы, и совсем новые, а также оригиналы масштабного авторского проекта «Ожившие картины». Посетить выставку можно до 19 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Смоляк, художник:

Сейчас готовится моя выдающаяся выставка в Вене. А потом, как Бог положит, какие планы. Несу свой крест. Все, я живу как художник. Судьба такая.