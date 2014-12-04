Новости Беларуси. Музею Якуба Коласа исполнилось 55 лет. Сегодня привычные комнаты дома, где когда-то жил белорусский песняр, превратились в 10 залов экспозиции. Здесь и личные вещи, среди них — даже перо, которым писал Колос, и скрипка, на которой играл, когда было грустно.

Для Марии Михайловны Мицкевич это не музей, а в первую очередь дом, в котором прошло ее детство. Здесь осталось все как раньше. Даже фотографии и сервиз, подаренный Коласу Янкой Мавром, на своих местах. Мария Михайловна вспоминает, как время от времени вечером дед собирали внуков в гостиной и читал им свои сказки.

Когда Колас закрывался в своем кабинете, детям нужно было вести себя тихо. Вечером он мог выйти во двор и поколоть дрова. А больше всего классик любил ходить за грибами. Даже в своих последних письмах к другу Колас писал, что очень хочет сходить в лес «куды ён у думках залятае і там душою спачывае…».

Колос писал все свои произведения пером. Даже когда появились шариковые ручки, он не изменил своей привычке. Раз в год каждый из нас может в прямом смысле прикоснуться к великому и пером Коласа написать пару строк. Сотрудники музея говорят, что желания, загаданные таким образом, обязательно сбываются.

Мария Казакевич, начальник отдела научной пропаганды государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Наведвальнікі, заходзячы ў музей, яны амаль адразу адчуваюць незвычайны нават пах. Мы трапляем ў тую атмасферу 50-ых гадоў, калі жыў яшчэ Якуб Колас.

Колос очень любил гостей. И сегодня в этом доме собрались родные классика и поклонники его творчества. Больше чем за полувековую историю музей стал настоящим домом для многих творческих людей. Здесь проводят музыкальные и литературные вечера, а для детей ставят кукольные спектакли.

Анатолий Бутевич, писатель:

Мемарыялізацыя мясцін, звязанных з выбітнымі асобамі, патрэбная справа. Дзякуй дзяржаве, што ў свой час паклапацілася і зрабіла музей дзяржаўным і мемарыяльным, сёння ён утрымліваецца ў належным стане.

В музее 10 экспозиций. На втором этаже — гостиная, столовая и кабинет. На первом — выставочные стенды. Несколько лет назад музей стал интерактивным. Сейчас рукописи точно не сгорят. И их можно не только полистать, но и даже послушать произведения, знакомые практически каждому белорусу с самого детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.