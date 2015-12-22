Белорусский писатель Николай Чергинец поделился детскими воспоминаниями о встрече Нового года в программе «УТРО» на СТВ

Как принято отмечать Новый год и Рождество в вашей семье?

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, сопредседатель Союза писателей Союзного государства, заслуженный деятель Республики Беларусь:

Что касается встречи Нового года, ещё впереди как минимум восемь дней. Подготовкой особой я не занимаюсь. Я знаю, что и в моей семье не занимаются. Это, наверное, всегда остается в нашей семье в конце года. Под конец начинает «ворушиться» женская часть нашей семьи: в их обязанности входит купить что-нибудь вкусненькое, приготовить что-то хорошее к столу, чтобы потом это съесть к 23:00. В 23:00 мы всегда отмечаем вместе с Россией, потому что у нас там и друзья, и родственники. Выслушиваем выступление Президента Российской Федерации и ждём боя наших курантов, выступления нашего Президента - Александра Григорьевича с пожеланиями белорусскому народу и опять подымаешь бокал с шампанским, желая друг другу всегда здоровья, успехов и прочего-прочего… Конечно, ты всегда думаешь о тех хороших людях, которые тебя окружают и тоже желаешь им самого лучшего, что можно пожелать добрым людям.

Говорят, что для людей творческих очень огромную роль играют игрушки, которые им дарят в детстве.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, сопредседатель Союза писателей Союзного государства, заслуженный деятель Республики Беларусь:

Я где-то читал, что чем старше человек становится с годами, тем чаще он вспоминает молодость. Вы знаете, я сейчас вспоминаю, тот период (это был, кажется 1947 год), когда мать к Новому году смогла нам дать по одному, два мандарина. Это был новогодний подарок, конечно, классный. Я почему-то помню довоенный год: мне подарили грузовичок, сделанный из фанеры. Начиная с года 1948-1949 появились мишура, первые елочные игрушки, некоторые – из папье-маше. Даже встречи Нового года у нас не было. Но мама всегда старалась приготовить какую-нибудь «вкуснятину» (картофельная «бабка», блины и т.д.), чтобы создать эту праздничную атмосферу.

Ваше детство прошло в нелегкое время. Как Вы воспитывали своих детей? Вы старались своим детям делать праздник, или раз не было такой традиции, Вы ее даже и не начинали?

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, сопредседатель Союза писателей Союзного государства, заслуженный деятель Республики Беларусь:

Конечно, нам всегда хотелось, чтобы дети почувствовали больше радости от встречи Нового года. Старались от души: были подарки под ёлкой. И даже приходил кто-то как Дед Мороз к нам из знакомых.