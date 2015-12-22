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Историческая пьеса Алексея Бычкова «Любовь на расстоянии звезд» отмечена премией имени Кирилла Туровского

22 декабря 2015 07:23
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Новости Беларуси. «Любовь на расстоянии звезд». Историческая пьеса Алексея Бычкова о платонической любви императрицы Марии Федоровны и графа Николая Румянцева отмечена премией имени Кирилла Туровского.

Награждение лауреатов литературного конкурса, а их в 2015 году оказалось пять, состоялось в Гомеле. Всего на соискание престижной награды было подано более 70 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гаврилович, председатель Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси»:
Гэта знакавая з’ява ў жыцці літэтаратарў і ўвогуле ў літаратуры Гомельшчыны. Яна працягвае добрыя традыцыі савецкага часу, калі літэратары падтрымлівася на ўзроўне дзяржавы. І сёння мы таксама бачым гэты клопат.

Алексей Бычков, лауреат литературной премии имени Кирилла Туровского:
Жизнь Николая Петровича Румянцева, выдающегося деятеля, как пример сейчас для нас. Меценат, умница и так далее. Все в превосходной степени.

# Белорусская литература # Владимир Гаврилович

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