Традиционный рождественский кадетский бал прошел в Могилеве

Новости Беларуси. Парадные кители и шелковые платья в пол, прекрасные дамы и галантные кавалеры. В Могилеве прошел традиционный рождественский кадетский бал. Будущие офицеры и их партнерши, могилевские лицеистки, собрались в «золотом» зале Дворца гражданских обрядов.

Почти как Наташа Ростова и Андрей Болконский. Эти простые для героев известного романа движения вальса у Дарьи и Стаса, возможно, выходят еще по-юношески угловато. Для молодых людей это первый, но самый настоящий торжественный бал.

Стас Троцкий, участник кадетского бала:

Есть, конечно, боязнь что-то сделать неправильно, забыть какое-то движение. Мне очень повезло с партнершей, она до этого занималась танцами и, мне кажется, поможет.

Антон Рябцев, участник кадетского бала:

Мне нравится эта обстановка кадетского бала, настроение, это все-таки Новый год, это весело всегда.

Готовились к балу больше месяца, изучили замысловатые па пяти старинных танцев. Свои образы юные лицеистки продумывали до мелочей, чтобы каждая сегодня почувствовала себя королевой.

Дарья Солодкова, участник кадетского бала:

Атмосфера, Рождество, Новый год. Красиво везде, мы в таких платьях.

Горделивые осанки и широко распахнутые глаза. На паркете – ни одного свободного места. Словно в XIX веке в вальсе кружатся десятки пар. Кавалеры – в военной форме, дамы – в пышных платьях.

От возможности закружиться в изящном танце не смогли удержаться и те, кто приехал поздравить курсантов кадетского училища с новогодними праздниками в рамках акции «Наши дети».

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Накануне праздника я давно столько не танцевал. Действительно, всей душой почувствовал себя кадетом. Позавидовал ребятам, что они могут танцевать, что они молоды и у них все впереди. Я думаю, что у них все получится.

Вальс, кадриль, полонез. Могилевский кадетский бал не уступает романтической атмосфере праздников минувшей эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.