Многоэтажки Гомеля украсят уличные художники из Беларуси и России

Новости Беларуси. В Гомеле стартовала неделя стрит-арта. В рамках акции в городе над Сожем появятся шесть весьма не банальных объектов. Огромные картины украсят фасады зданий в самом центре города. Культурное пространство изменят художники из Гомеля, Витебска, Минска, Пинска и Москвы.

Евгений Сосюра, участник проекта (Пинск):

Чем масштабнее работа, тем она эффектнее, мне кажется. Так она больше привлечет внимания и останется менее незамеченной.

Поработать над гигантскими «полотнами» Евгений приехал в Гомель из Пинска. Его стараниями в течении ближайших дней серый торец пятиэтажки превратится в яркую философскую притчу. На работу высотой в 12 метров планирует потратить порядка 40 часов и 100 баллонов краски.

Евгений Сосюра, участник проекта (Пинск):

Смысл работы – показать человеку, что жизнь не бесконечна, и, пока ты еще юн, должен как-то расставлять приоритеты, выбирать чем заниматься в жизни, что тебе действительно важно и нужно.

Одну из своих наиболее масштабных работ планирует воплотить в жизнь на гомельской земле еще один Евгений. Молодой минчанин привез эскиз с национальным колоритом: осень, белорусские орнаменты и широкие крылья аиста органично увязаны в концептуальном видении мироустройства.

Евгений Матюто, участник проекта (Минск):

Большинство художников, которые начали появляться, акцент делают на белорусский фольклор, на культуру того места, где они живут. Это самое главное, потому что мир наполнен, мы всегда смотрим, допустим, на страны, которые ушли как-то вперед, на Запад, но мы не забываем, где живем.

Только материалы и аренда автовышки для каждого из проектов обходится примерно в 700 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако все расходы взяли на себя меценаты. Гомель стал вторым после Могилева городом, безвозмездно измененным уличными художниками. Горожане же на творчество реагируют адекватно.

Жители Гомеля:

Делают все красиво, наша жизнь становится лучше, красивее. Все карты в руки. Молодежь должна обустраивать, украшать город.

Мне очень нравится искусство, я только за. Это наше будущее, красота. Пусть наш город будет ярче.

Модное английское словосочетание «стрит-арт» – вовсе не новинка ни для Беларуси, ни для Гомеля. Правда, раньше это было принято называть «монументальной живописью». К сожалению, в последние несколько десятилетий художники практически не работали в этом направлении. Первой ласточкой в новейшей истории стало появление в Гомеле портрета ставшего легендой гомельского архитектора Станислава Шабуневского. В рамках же нынешней акции в Гомеле появятся шесть огромных полотен размером в несколько этажей. И гомельчане надеются, что на этом художники не остановятся.