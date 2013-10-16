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Выставка по текстилю «Колер-2013» художницы Маргариты Щемелевой открылась в Минске

16 октября 2013 18:10
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Новости Беларуси. Традиция и эксперимент. В Музее современного изобразительного искусства открылась выставка по текстилю «Колер-2013» белорусской художницы Маргариты Щемелевой. Все работы выполнены вручную и органично сочетают национальный колорит и современную технику ткачества.

Художница много экспериментирует с формой, цветом, фактурой, использует различные материалы. Яркость и колорит ее работ узнаваемы в стране и за рубежом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маргарита Щемелева, художница:
Та ткань, которую я руками создаю, уникальная. Я уже во второй раз не смогу ее повторить. Я смогу ее сделать только единственный раз. Я очень люблю народное искусство. Для меня это точка отсчета. Вообще, мне кажется, что для меня творческий процесс – это восхищение природой и народным искусством. Вот эти две позиции.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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