Прямой эфир

Выставка «Фарфор на пуантах» открылась в Национальном театре оперы и балета Беларуси

11 ноября 2013 21:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Застывший танец. В Национальном театре оперы и балета Беларуси открылась выставка «Фарфор на пуантах». До нас коллекцию статуэток ручной работы видели лишь в Москве и Петербурге. Среди экспонатов есть и эксклюзивные экземпляры – легендарные «Синий Бог» и «Жар-птица».

Эти статуэтки посвящены Русским дягилевским сезонам. Скульптор смог в фарфоре передать мельчайшие детали костюмов, которые к балетам создал знаменитый художник Леон Бакст. Жемчужиной коллекции называют произведение по мотивам картины Дега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анхелес Льядро, вице-президент компании-производителя фарфоровых статуэток:
В этой статуэтке не только искусство балета, но и художественное искусство. Балерины здесь в состоянии полета, они тонкие, красивые.
Сделана статуэтка из классического блестящего фарфора, цвета очень нежные. Тонкие черты лица каждой балерины передают все эмоции и настроение. Я считаю, это великолепная работа.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Образование актера, любимые роли, современное кино и работа в Голливуде. Интервью заслуженной артистки России Алены Бабенко
10 ноября 2013 17:38

Образование актера, любимые роли, современное кино и работа в Голливуде. Интервью заслуженной артистки России Алены Бабенко

Подъезд дома на Волгоградской в Минске украсили студенты Академии искусств
09 ноября 2013 08:33

Подъезд дома на Волгоградской в Минске украсили студенты Академии искусств

Граффити с голубоглазой русалкой украсило Партизанский проспект в Минске
05 ноября 2013 20:47

Граффити с голубоглазой русалкой украсило Партизанский проспект в Минске