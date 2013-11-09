Прямой эфир

Подъезд дома на Волгоградской в Минске украсили студенты Академии искусств

09 ноября 2013 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Молодые художники продолжают покорять столичные многоэтажки. На этот раз в поле зрения студентов Академии искусств попал дом на улице Волгоградской. Мольбертом послужили стены первого этажа. И пока город готовится к первым морозам, здесь царит вечное лето.

А начиналось все, казалось бы, с мелочи - живых цветов на окне и желания раскрасить серые будни. Теперь в таком уютном подъезде только и приговаривать: «красиво жить не запретишь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница дома:
Рисунки у нас появились где-то около месяца назад. Они нам очень нравятся, радуют глаз, и кажется, что наступило лето. В подъезде даже стали больше поддерживать чистоту. Не царапают по стенке пока. Хоть это и временно, но мы очень довольны.

# Подъезды Минска # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Граффити с голубоглазой русалкой украсило Партизанский проспект в Минске
05 ноября 2013 20:47

Граффити с голубоглазой русалкой украсило Партизанский проспект в Минске

Бюст Марка Шагала открыли в Лиозно Витебской области
05 ноября 2013 20:34

Бюст Марка Шагала открыли в Лиозно Витебской области

Лучшие фильмы «Листопадика-2013» в Минске, а также премьеры «взрослого» конкурса «Листопад»
05 ноября 2013 14:02

Лучшие фильмы «Листопадика-2013» в Минске, а также премьеры «взрослого» конкурса «Листопад»