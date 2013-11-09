Подъезд дома на Волгоградской в Минске украсили студенты Академии искусств

Новости Минска. Молодые художники продолжают покорять столичные многоэтажки. На этот раз в поле зрения студентов Академии искусств попал дом на улице Волгоградской. Мольбертом послужили стены первого этажа. И пока город готовится к первым морозам, здесь царит вечное лето.

А начиналось все, казалось бы, с мелочи - живых цветов на окне и желания раскрасить серые будни. Теперь в таком уютном подъезде только и приговаривать: «красиво жить не запретишь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница дома:

Рисунки у нас появились где-то около месяца назад. Они нам очень нравятся, радуют глаз, и кажется, что наступило лето. В подъезде даже стали больше поддерживать чистоту. Не царапают по стенке пока. Хоть это и временно, но мы очень довольны.