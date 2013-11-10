Образование актера, любимые роли, современное кино и работа в Голливуде. Интервью заслуженной артистки России Алены Бабенко

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко.

Всегда рады Вас видеть в Минске. Спасибо, что приехали.

Вы же изучали точные науки, насколько я знаю. Как получилось так резко сменить профессию?

Алена Бабенко:

Наверное, мне очень нравилось решать уравнения, а моя профессия, в общем-то, это следствие тех уравнений. Я всегда думала, как их применить к жизни, они же как-то сочетаются с жизнью. Мы писали какую-нибудь математическую работу, а я представляла, что летит птица и можно составить какой-то график полета. И сделать уравнение. А в обратную сторону? Если из уравнения сделать какой-то кусок жизни. И моя работа позволяет это делать. Есть какие-то неизвестные, которые нужно решить. Есть какие-то «почему?», которые являются иксами, игреками. Но это я сейчас придумала, конечно.

Просто мне нравилась всегда эта профессия, я хранила тайную мечту. Но осуществиться ей удалось только потом, после первого, математического, образования.

Не каждый актер может похвастаться таким образованием. Обычно это режиссеры, может быть, какие-то продюсеры. Есть даже такое мнение, что чем меньше интеллектуальный багаж у актера, тем легче ему играть. Вы согласны с таким мнением?

Алена Бабенко:

Да, совершенно. Это, как правило, мешает. Голова мешает артисту существовать. И очень трудно выкинуть из себя. Когда ты уже прожил какой-то кусок жизни, чего-то повидал, чего-то узнал, ты больше начинаешь думать, чем чувствовать, потому что опыт, сын ошибок трудных, подсказывает тебе выходы из ситуации больше умственные, чем эмоциональные. А все-таки артист – это профессия эмоциональная.

А вот из сыгранных Вами ролей (у Вас их было достаточно много, они были самые разные: от девушки в картине «Водитель для Веры» до молодежного фильма «Жесть», с таким названием, может быть, немного жутковатым), у Вас есть роли, которые Вам ближе всего. Вы для себя выделяете что-то или они как дети?

Алена Бабенко:

Наверное, я больше могу сказать о таких ролях сейчас, в данный момент, в театре, потому что я служу в театре «Современник» под управлением Галины Борисовны Волчек. И у меня там есть одна из моих любимых ролей. Это первая роль, с которой я вошла в театр. Это Маша из «Трех сестер». Она мне ближе всего, наверное, по духу, по восприятию в жизни, по отношению к жизни. Я ее очень люблю. Да, она мне ближе всех, наверное.

А что касается кино, то, конечно, несмотря на сложность в производственном процессе, в съемках фильма «Водителя для Веры» она все равно для меня остается любимейшей и знаковой, потому что с нее все началось. Я люблю все то, с чего начинается какая-то дорога.

А дальше все остальные уже такие. Это первый ребенок, а все остальные – уже последующие дети.

Если говорить о пиаре и рекламной раскрутке, на Ваш взгляд, какой кинематограф сейчас впереди планеты всей? По-настоящему (актерская игра, сценарий режиссера) или все-таки те, что кажутся: картины на гребне волны, больше там пиар, больше рекламы, а на самом деле, если копнуть, то там ничего и нет, спецэффекты одни.

Алена Бабенко:

Да, я не люблю такие картины. Есть такие картины, которые превозносят, говорят о них больше, чем они стоят, к сожалению. И мало говорят о тех, которые стоят в художественном смысле, интереснее. Мы их просто не видим.

Я все время говорю, что беда нашего кинематографа в том, что в прокатной истории больше существует каких-то иностранных картин либо наших раскрученных. А прекрасные, интересные, достойные внимания, по крайней мере, наши картины, которые следовало бы рассмотреть нам как российским зрителям, их нет для нас. Или они существуют каким-то маленьким прокатом.

Поэтому, пока мы не полюбим себя, даже такими, какие мы есть, мы, конечно, о них так и не узнаем. К сожалению.

Я не устаю повторять, что мне нравится французская система. Они уважают свой кинематограф больше. Они допускают иностранные картины в гораздо меньшем проценте, чем мы. Надо поддерживать, надо верить, надо воспитывать вкус к своему, потому что мы не можем рассказывать о чем-то другом, кроме как о самих себе. И поэтому надо любить себя.

Были ли роли, на которые Вы согласились исключительно ради денег?

Алена Бабенко:

Нет.

Ни одной?

Алена Бабенко:

Не помню. Может быть, я что-нибудь забыла, но не помню такого случая.

А есть ли для Вас какие-то, есть так можно выразиться, актерские табу, вещи, которые Вы не согласитесь играть ни при каких обстоятельствах.

Алена Бабенко:

Скорее, нет. Скорее, есть такие вещи, которые я не хочу, сопротивляется организм, я не люблю это. Но если это надо, требуют, необходимо, то, конечно, никаких не может быть, в принципе. Актерская профессия требует смелости. Это часть профессии. Ничего не поделаешь. Ты должен превращаться в кого угодно: самого противного человека, мерзкого, в голого, страстного. В любого человека. Если ты хочешь о нем рассказать.

У меня есть такая роль. Я таких людей терпеть не могу в жизни. Ничего не могу поделать, но не люблю, не нравятся, я их не понимаю. Но я все равно, работая над этой ролью, нашла причину, по которой я оправдываю, понимаю, почему она такая стала. Я ее играю. Но таких людей в жизни моя душа не принимает. Это одна из моих театральных ролей.

Или мой любимый Ларс фон Триер с его такими гипертрофированными чувствами. Все такое у него на грани. Но эта ярость, дикость и одержимость этими чувствами. Я думаю, как ему удается каждый раз передать мне такое же чувство. Мне все равно какое оно: ненависть, любовь, извращенческие какие-то, еще что-то такое, страх. Но его такая болезненность восприятия – он так умеет это сделать. Это удивительно.

Многие актеры считают верхом карьеры работу в Голливуде. Вы можете с этим согласиться?

Алена Бабенко:

Я даже себе не представляю, как это возможно. Я не буду даже лукавить: конечно же, мне было бы осень интересно поработать. Просто на уровне другой организации процесса, посмотреть отношение к делу, как это все складывается. Может быть, я так не смогла бы.

Но чтобы верхом карьеры, я не думаю. Мне кажется, ситуация меняется. И сейчас я именно в это время живу. Раньше все смотрели в Голливуд. А сейчас…

Нет, у меня никогда не было такого. Это приятно, это интересно, но не более того. Такого стремления активного у меня не было.