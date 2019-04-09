Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представленные 40 работ – итог республиканского конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, или для детей с особенностями. На каждой картине нет места тёмным или мрачным оттенкам, только светлые и яркие краски.

Юлия Капцевич, координатор проектов Белорусского детского фонда:

Представьте, что мы в белорусском детском фонде 500 работ положили перед собой. Несколько часов мы обсуждали каждую работу. И не было такого, чтобы мы просто отмахнулись и сказали, что она не подходит.

Личное отношение художников, которое мы увидели и услышали сегодня к детям, к детям с непростой судьбой – это самое ценное.