Искусство не имеет границ: в Минске начали изготавливать репродукции известных картин для незрячих

Новости Беларуси. Картины Хруцкого, Щемелева и Дроздова – около десяти известных работ белорусских художников появятся в тактильной интерпретации. Такие своеобразные барельефы готовят специально для незрячих ценителей прекрасного. Исследуя одну за другой детали пейзажа, портрета или натюрморта, люди с нарушениями зрения могут прочитать картину.

Изображение, которое остается на кончиках пальцев. Искусство, к которому можно и даже нужно прикоснуться в буквальном смысле слова. И новые формы для уже известных очертаний. Хруцкий, Щемелев, Дроздов — работы знаменитых белорусов теперь в объеме.

Ольга Шамшура, участник проекта «Невидимые картины»:

Каждый автор оставляет себе на анализ и на свою рефлексию и переносит сюда свое какое-то решение. Каким образом он будет демонстрировать объем, и форму, и цветность.

Сразу 10 художников одновременно приступили к созданию тактильных интерпретаций, проще говоря, рельефов известных картин. Такие объемные аналоги делаются специально для людей с нарушениями зрения. Первые подобные картины появились около года назад — все это время они были выставлены в национальном художественном. Анна — первопроходец в этом жанре.

Анна Белогурцева, участник проекта «Невидимые картины»:

Павінны былі выбраць карціны, якія ёсць у нашым музеі нацыянальным. І паралельна знаёмяць людзей, якія не бачаць, з экспазіцыяй музея.

Пока мастера готовят эскизы из глины или пластелина. Уже потом рельефные изображения будут отлиты в гипсе, фаянсе или папье-маше. А значит, у нас появиться полноценная коллекция для незрячих людей.

Людмила Скрадаль, руководитель проекта «Невидимые картины»:

Можно прикоснуться, понять, как художник расположил фигуры, какие детали, нюансы он добавил.

Такое направление в стране только зарождается — поэтому белорусам помогает специалист из Украины: на его счету объемные работы Пикассо, Мунка, Малевича. Секретов немало, ведь кончиками пальцев, уверен Михаил, можно увидеть и фактуру, и перспективу, и даже цвет.

Михаил Плужник-Гладырь, художник (Украина):

Текстура, фактурная поверхность может ассоциироваться с цветовой характеристикой. Шершавость – она теплая. Гладкость – она холодная.

Но, кто действительно тонко понимает музыку цвета — так это люди, которые увидеть его не могут. Патриция долго вслушивалась в описание, долго гладила выступы, читала, как по словам, сюжет монументальной картины «Возвращение»— чтобы потом сказать: «Хотя бы так прикоснуться к этому искусству – это супер».

То, что искусство не имеет границ — известно практически каждому. Но главное, что мы теперь на шаг ближе к тому, что искусство стирает еще и барьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.