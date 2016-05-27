Выставка белорусских икон, которая продолжается в Ватикане, будет презентована в Минске в конце сентября

Новости Беларуси. Выставка белорусских икон, которая сейчас продолжается в Ватикане, будет презентована в Минске в конце сентября. Как заявили в Национальном художественном, она будет дополнена новыми экспонатами из фондов музея.

Пока же у тысяч европейских туристов есть уникальная возможность ознакомится с традициями белорусской иконописи в одной из самых известных выставочных галерей Ватикана. Здесь представлено более 30 икон белорусских мастеров. Эта экспозиция – пример длительной совместной работы католиков и православных. Наша выставка в Ватикане уже стала одним из важнейших событий Года культуры в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.