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Выставка белорусских икон, которая продолжается в Ватикане, будет презентована в Минске в конце сентября

27 мая 2016 06:18
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Новости Беларуси. Выставка белорусских икон, которая сейчас продолжается в Ватикане, будет презентована в Минске в конце сентября. Как заявили в Национальном художественном, она будет дополнена новыми экспонатами из фондов музея.

Пока же у тысяч европейских туристов есть уникальная возможность ознакомится с традициями белорусской иконописи в одной из самых известных выставочных галерей Ватикана. Здесь представлено более 30 икон белорусских мастеров. Эта экспозиция – пример длительной совместной работы католиков и православных. Наша выставка в Ватикане уже стала одним из важнейших событий Года культуры в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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