Международные Кирилло-Мефодиевские чтения открылись в Минске: участие принимают более 100 человек

Новости Беларуси. В Минске открылись Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Форум впервые проходит в новом комплексе Минской духовной академии. В 2016 году в конференции принимают участие более 100 человек. Это специалисты в области богословия, истории, культурологии. Есть гости из России, Украины, Германии, Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем для обсуждения немало: вопросы межкультурного и межконфессионального диалога, христианские ценности. А в кулуарах форума обсуждали недавние новости из Ватикана, где во время визита Президента Беларуси в том числе обсуждалась возможность встречи Папы Римского и патриарха русской православной церкви на белорусской земле.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Надо просто молиться, что если была встреча на Кубе, почему мы не можем встреться в Минске. Тем более мы видим такие хорошие отношения. Вот это мечта Ионна Павла II, чтобы Европа дышала двумя легкими. Здесь Папу люди ждут тоже давно. Не только католики, но и многие православные, знаю, хотели бы тоже видеть Папу.