Пятая экспозиция выставочного проекта «Художник и город», посвященная Валентину Губареву, открылась в Минске

Новости Беларуси. Юбилейная пятая экспозиция выставочного проекта «Художник и город» 26 мая открылась в самом сердце столицы. В 2016 году ее посвятили творчеству «белорусского Брейгеля» Валентина Губарева. Полотна этого художника уже более 20 лет украшают залы одной из самых знаменитых галерей Франции.

Под открытым небом выставили репродукции тридцати картин из архива его семьи, друзей, а также главных культурных учреждений страны. Каждую работу сопровождает текстовое описание на трех языках: белорусском, русском и английском.

В рамках проекта проведут и художественные мастер-классы для молодежи. Масштабный культурный проект продлится до девятого сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентин Губарев, художник:

Надо собраться, влюбиться в свою работу, чтобы просто к мольберту, забыть, что кофе остывает. Мои сюжеты без людей не бывают. Как правило, это природа, интерьер и обязательно иллюзия.