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В Минске выбрали белорусскую «Королеву весны»

27 мая 2016 06:12
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Новости Беларуси. Праздник красоты и молодости. В Минске выбрали белорусскую «Королеву весны». Мария Сидоренко стала победительницей международного межвузовского конкурса.

Свой артистизм, ум и грацию демонстрировали 13 студенток. Конкурсанткам было предложено стать абитуриентами Королевской академии грации, а вот жюри примерили на себя роль представителей экзаменационной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Воронюк, председатель жюри международного межвузовского конкурса «Королева весна-2016»:
Беларусь является, наверное, страной, на которую ровняются. И именно по душевной теплоте наших девчонок, по тому, как они относятся к своей стране, с какой любовью они говорят о своей стране, с какой любовью они говорят о простых человеческих ценностях. Если у нас такие люди, то благодаря им мы и можем развиваться в принципе, наше общество, наша молодежь, наша в стране в этой стезе.

# Культура # Дмитрий Воронюк # Конкурс красоты

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