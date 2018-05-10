«Утром всегда хожу пешком при любой погоде». Секреты молодости от 85-летней балерины Нины Давыденко

С радостью и вдохновением она до сих пор работает и встает каждый день в половине шестого, чтобы успеть на занятия к своим ученикам в Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж. Народная артистка Беларуси, знаменитая балерина Нина Степановна Давыденко душой и сердцем предана искусству и в этом году отметила свой почетный юбилей – 85-летие! Отец Нины Степановны работал в Наркомате Военно-морских сил, поэтому семья часто переезжала. Покинув родной Витебск и оказавшись в Москве, в 1943 году мама подарила будущей артистке путевку в мир балета.

Нина Давыденко, народная артистка Беларуси, преподаватель классического танца:

Мама меня повела. У нее хороший голос, но родители не захотели отдавать в искусство. У меня была мечта, 10 лет мне было, и она меня повела в Московское хореографическое училище при Большом театре СССР. Опыт, полученный за 9 лет обучения в Московском хореографическом училище, оказался бесценным. В 1952 году юная артистка отправилась в Минск работать в Государственный академический Большой театр оперы и балета, и с этого времени практически вся ее жизнь будет связана с этим местом. Здесь она выступала чуть более двух десятилетий, стала ведущей солисткой и станцевала все классические балеты. Нина Давыденко:

Приглашались балетмейстеры из Москвы, приезжал А. М. Мессерер, со мной работал и ставил у нас «Лебединое озеро», приезжал Р. В. Захаров, большие наши балетмейстеры Советского Союза. Он ставил у нас «Золушку» и «Бахчисарайский фонтан». Я взяла от них очень многое, мне повезло работать с такими большими мастерами.

Взрослая жизнь началась слишком рано, но все трудности компенсировали успех и огромное желание работать. В 22 она получила звание заслуженной, а позже народной артистки Беларуси! Ранний уход со сцены встретила достойно, но не ушла из балета. Осталась работать педагогом-репетитором. Нина Давыденко:

Нет той легкости, поворотливости. Я себя подготовила, я должна уйти потому, что мне уже самой трудно. Среди учениц легендарной балерины, девушки из Китая, Японии, Украины. Для них гордость быть в классе такого преподавателя. Нина Степановна учит их грамотности в хореографии. Передает свой жизненный опыт: если человек выбирает карьеру, то надо заниматься карьерой. Ведь балет – это не профессия, это образ жизни.

Нина Давыденко:

Если нужно было вечером куда-то пойти, нет, нельзя, потому что завтра репетиция я должна была готова внешне и внутренне. Я как говорю, что балет – это сложное искусство: балерина должна слышать музыку, танцевать и выражать состояние образа и еще запоминать замечания репетитора.

Движение – это жизнь! Именно с таким девизом Нина Степановна встречает каждый новый день. Быть всегда в тонусе – главное правило, ведь какое удовольствие можно получить от лени? По утрам растяжка, легкий завтрак: кофе со сливками, вареное яйцо и кусочек хлеба, который является настоящей роскошью для артистки балета. А в юности вообще – табу. Нина Давыденко:

Я люблю очень плавать, если есть возможность, я и в бассейн хожу и летом на даче плаваю много, и на море вообще люблю очень плавать. Я от дома до Немиги утром всегда хожу пешком при любой погоде, это минут 15 -20.