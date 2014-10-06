Белорусские архитекторы Михаил Собольков и Александра Стасевич: Мечтаем создать знаковое здание, чтобы Беларусь стала узнаваемой!

Чем можете похвалиться: какие здания украшают Минск?

Максим Собольков, архитектор:

Практически завершен объект. Многофункциональный комплекс. Весьма уникальный объект. Сам объем был продиктован образом нашей компании реестра - это образ птицы (сокола). Мы смогли с начала до конца пронести весь этот образ и положить в основу здания. Само здание представляет собой комплекс из нескольких объемов: гостиница, многофункциональный спортивный центр, теннисный центр и Паркинг, которые очень органично вписывается в среду и очень лаконично связаны между собой.

Александра Стасевич, архитектор:

Оно уникально для нас как архитекторов тем, применялось очень много новых технологий. Некоторые решения применили впервые. И мы в команде искали эти решения, думали: как это воплотить в жизнь? Нам удалось сделать больше, чем мы могли. Мы сами не думали, что мы это можем. Архитектура - это вещь, которая требует времени. Работа в команде позволяет собрать несколько мнений, что приводит к наилучшему результату.

Каждый из вас, наверняка, путешествуя по различным странам, присматриваетесь: какие сейчас тенденции, что строится?

Максим Собольков, архитектор:

Естественно, мы потом встречаемся после каждой поездки. Обсуждаем. Делимся. Показываем фотографии. Мы черпаем отовсюду свое вдохновение. Даже не от архитектуры. Это могут быть совершенно сторонние области.

Это действительно индивидуальные способности к черчению, рисованию, либо это хорошее образование.

Александра Стасевич, архитектор:

Изначально это любовь к рисованию. Никто с детства не рождается архитектором.

Максим Собольков, архитектор:

Не обязательно сразу рисовать. Конечно, можно этому научиться. Но внутри должно присутствовать умение созидать. Те же кубики сложить как-то мастерски, создать идею.

Есть ли у вас архитектурная мечта? Что хотелось построить?

Александра Стасевич, архитектор:

Мечта - сложное понятие. Мы развиваемся. Приобретаем опыт. И мечта тоже должна изменяться. Расти вместе с нами. Если говорить на данном этапе, то, может быть, это свой дом, который будет красивым и уютным.

Максим Собольков, архитектор:

Построить некое знаковое здание, сооружение. У нас нет ничего, что делало бы город узнаваемым. По панораме Минска мы не можем сказать, что это Беларусь. Хотелось бы сформировать какой-то центр, по которому мы могли бы определить, что это именно Минск.