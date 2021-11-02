«Время не стоит на месте». Что изменится в охране историко-культурных ценностей Беларуси?

Новости Беларуси. Разговор о национальном достоянии страны состоялся в Палате представителей. Там рассмотрели результаты общественного обсуждения законопроекта по вопросам культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К действующей версии Кодекса накопилось немало вопросов, которые в разговоре с парламентариями обсудили деятели искусства. Главная цель будущих нововведений – создание единого культурного пространства на территории страны. Музыка, кино, архитектура, театр – концепция нового закона касается всех сфер культурной жизни. Она отражает ее сложности и особенности.

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кодекс о культуре уже работает. Но вместе с тем практика правоприменения по всем направлениям деятельности требует – время не стоит на месте – изменений. Например, самое главное изменение – это в части охраны историко-культурных ценностей, историко-культурного наследия. Здесь можно отметить, что Кодексом, законопроектом предлагаются такие изменения, которые перераспределяют полномочия.