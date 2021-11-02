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«Время не стоит на месте». Что изменится в охране историко-культурных ценностей Беларуси?

02 ноября 2021 14:56
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Новости Беларуси. Разговор о национальном достоянии страны состоялся в Палате представителей. Там рассмотрели результаты общественного обсуждения законопроекта по вопросам культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Время не стоит на месте». Что изменится в охране историко-культурных ценностей Беларуси?-1

К действующей версии Кодекса накопилось немало вопросов, которые в разговоре с парламентариями обсудили деятели искусства. Главная цель будущих нововведений – создание единого культурного пространства на территории страны. Музыка, кино, архитектура, театр – концепция нового закона касается всех сфер культурной жизни. Она отражает ее сложности и особенности.  

«Время не стоит на месте». Что изменится в охране историко-культурных ценностей Беларуси?-4

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Кодекс о культуре уже работает. Но вместе с тем практика правоприменения по всем направлениям деятельности требует – время не стоит на месте – изменений. Например, самое главное изменение – это в части охраны историко-культурных ценностей, историко-культурного наследия. Здесь можно отметить, что Кодексом, законопроектом предлагаются такие изменения, которые перераспределяют полномочия.  

В Беларуси создадут единое культурное пространство? Что это значит, рассказал Анатолий Маркевич.  

# Государственная политика в области культуры # Культура # Анатолий Маркевич # Игорь Марзалюк # Лилия Кирьяк # Фотофакт

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