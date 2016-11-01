«Всякое облегчение – упрощение»: Сергей Юрский о том, зачем человеку сложности

Видеть – да. Понимать – нет. Потому что это – совершенно другие люди.

И Вы имеете возможность видеть, как развивается совсем новое поколение.

То есть, такой возраст непростой.

Сергей Юрьевич, я предполагаю, что Вашему внуку Георгию сейчас 14-15 лет.

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, я столкнулся с такой теорией в образовании, что нынешнее поколение не имеет времени, сил и возможности покорять те пласты культуры, которые покоряли люди другого поколения, когда не было так развито телевидение, тем более, Интернет. То есть, условно говоря, читать такие большие произведения Толстого, Достоевского, так много времени тратить на театральное искусство. Что им надо всё подавать в сжатой форме. Насколько, по-Вашему, это имеет право на жизнь? Потому что, в общем-то, не признать, что Интернет коренным образом изменил объём информации, вываливающейся на голову человека. И сделать вид, что надо бороться за театр?

Сергей Юрский:

Изменил. В какой-то мере, что-то облегчив. Но всякое облегчение есть и упрощение. С облегчением сложности исчезают. Это – естественно.

А сложности – это тоже принадлежность мышления и божественной природы человека.

Слишком легко можно всё узнать и тут же забыть. И театр… Ну, я не думаю, что театр может спасти мир, так же, как литература, так же, как слово, вообще. Спасти мир – нет.

А на Вашего внука Ваши произведения, Ваши постановки могут повлиять, увлечь его? Как Вы думаете?

Сергей Юрский:

Не знаю, не уверен. Потому что я их не вожу.

Не показываете?

Сергей Юрский:

Да. Они, в результате, смотрят фильмы, в которых я снимался. И поздно, с большим опозданием, говорят: «Дед, да ты, оказывается, смотри, какой ты, да! Ух ты!»