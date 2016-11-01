Сергей Юрский: «Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет»

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы сами говорили о том, что вот эта постановка – «Полёты с ангелом» – это, отчасти, покаяние Шагала. Хотя, я читал о том, что Шагал не считал себя грешником, он говорил, что всего лишь выполняет волю Божью.

Сергей Юрский:

Я не исследовал Шагала.

И, хотя Шагал был у меня в гримёрной, но меня не было в моей гримёрной.

Он расписался там, он оставил свой знак. А я снимался в кино в это время, когда он к нам приходил, в Питере, в нашу гримёрную в БДТ. Но я не исследовал Шагала. Я, исходя из пьесы, написанной Зиновием Сагаловым, сделал нечто особенное, другое. Потому что он рассчитывал на дуэт. На маленькую сцену, и дуэт мужчины и женщины, которые прочтут эти стихи.

Вы же играете 9 ролей в одной постановке.

Сергей Юрский:

9 ролей, да. А я сделал спектакль, где на сцене 10 человек. Мне понадобились некоторые перемены для этого, понадобились другие актёры, другие соотношения. Поэтому, это – не исследование Шагала. Это, с подачи пьесы, исследование фигуры, особенной фигуры XX века, которая не то, чтобы абсолютно идентична Шагалу.

Скажите, исследуя этот удивительный пример, Вы нашли ответ для себя: человек, которому даётся талант – это, всё-таки, среда или это что-то божественное, что неподвластно?