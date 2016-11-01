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Сергей Юрский: «Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет»

01 ноября 2016 20:43
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Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы сами говорили о том, что вот эта постановка – «Полёты с ангелом» – это, отчасти, покаяние Шагала. Хотя, я читал о том, что Шагал не считал себя грешником, он говорил, что всего лишь выполняет волю Божью.

Сергей Юрский:
Я не исследовал Шагала.

И, хотя Шагал был у меня в гримёрной, но меня не было в моей гримёрной.

Он расписался там, он оставил свой знак. А я снимался в кино в это время, когда он к нам приходил, в Питере, в нашу гримёрную в БДТ.  Но я не исследовал Шагала. Я, исходя из пьесы, написанной Зиновием Сагаловым, сделал нечто особенное, другое. Потому что он рассчитывал на дуэт. На маленькую сцену, и дуэт мужчины и женщины, которые прочтут эти стихи.

Вы же играете 9 ролей в одной постановке.

Сергей Юрский:
9 ролей, да. А я сделал спектакль, где на сцене 10 человек. Мне понадобились некоторые перемены для этого, понадобились другие актёры, другие соотношения. Поэтому, это – не исследование Шагала. Это, с подачи пьесы, исследование фигуры, особенной фигуры XX века, которая не то, чтобы абсолютно идентична Шагалу.

Скажите, исследуя этот удивительный пример, Вы нашли ответ для себя: человек, которому даётся талант – это, всё-таки, среда или это что-то божественное, что неподвластно?

Сергей Юрский: «Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет» -1


Сергей Юрский:
Это – сложное сочетание. Это я исследую. Если я буду ставить ещё один спектакль – это будет пьеса, которую я написал уже в этом году, под названием «Ресепшн». Это – проблема, как ответить и как сохранить себя. Как человека, как личность.

Как свои привязанности, как свои убеждения. Как сохранить.

А, если есть возможность – как сделал Шагал – как ответить на всё то, давящее, что давит человека.

Давящее на любого человека или на того, особого?

Сергей Юрский:
Любого, конечно. Как же тяжело жить людям. Если наши предки 200 лет назад – каждый человек был один из миллиарда. И Земля-то большой казалась. А сейчас – один из чуть ли не 10 миллиардов. И Земля кажется маленькой.

А, если человек не чувствует себя одним, а просто чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет.

Это – поругание Божьей воли. Если не каждый человек, отдельно, стоит перед Богом и отвечает за свои поступки, а массой – потому что все, потому что вот так получается. Всё. Это – катастрофа. И она может случиться.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Сергей Юрский

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