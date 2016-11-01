«Театр находится в состоянии абсолютного умирания»: Юрский об актёрском мастерстве

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сергей Юрьевич, позвольте такой вопрос: я знаю, что Вы видели один из белорусских спектаклей – «Деды». Но, в этом смысле, вопрос в отношении театрального искусства – как Вы считаете, в современном мире оно ещё может сохранять какой-то национальный характер? Ну, скажем так, национальную школу, как раньше говорили, знаете – актёр литовской школы. Или сейчас уже, в общем-то, только язык или только, скажем, автор произведения или, может быть, какой-то фольклор внутри произведения может говорить о национальном характере?

Сергей Юрский:

Я думаю, что только театр может спасти сам себя. Потому что театр находится в состоянии абсолютного умирания.

Актёрское искусство подавлено соседними, более грубыми искусствами.

И забывают люди всё больше силу слова. Я говорю о драматическом театре. Когда я вижу национальный театр, я думаю, что он всегда должен оставаться национальным. Это была ошибка – попытка создать всемирный театр и всем играть во всемирный театр. Нет, это не удалось. Это называлось «театром Европы».