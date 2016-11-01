Сергей Юрский: «Шагал – никак не белорусский художник»

Он в ней живёт, где бы он ни был – ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни в Цюрихе. Он не оставляет то, что живёт он внутри вот этой самой своей родины.

И Витебск – это та аура, которая повторяется в пьесе многократно, которая для него абсолют.

Сергей Юрьевич, большое спасибо за то, что нашли время встретиться с нами и поговорить. Добро пожаловать в Минск! И спасибо, что нашли время и силы после такого непростого спектакля – «Полёты с ангелом», по удивительной пьесе Зиновия Сагалова. Вы знаете, для белорусов Марк Шагал, всё-таки, свой художник, хотя, как Вы считаете, можно ли говорить о каких-то национальных чертах в его творчестве, в его судьбе применительно к Беларуси?

Сергей Юрский:

Я думаю, что он – никак не белорусский художник.

Но то, что он в этой ауре живёт, то, что он надышан этим и то, что он передал это в многократных… Я – не такой уж знаток Шагала как художника. Хотя я бывал на его больших выставках и неоднократно. Меня он, скорее, удивляет своей судьбой, своей удивительной непохожестью, то, что он не принадлежит ни к каким школам.

Он был одиночкой и он в одиночку прожил целый страшнейший век, разделив судьбу во всей горечи того, что случилось во время войны.

Я говорю про Отечественную войну. Случилось здесь. Он был не здесь уже, но здесь погибли его люди и здесь похоронены его люди, его самые близкие. И его воображаемые герои. Потому что его сотни рисунков изображают отдельных прохожих. И все эти прохожие – это все люди этого края, Беларуси.