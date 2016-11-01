Сергей Юрский: «Шагал – никак не белорусский художник»

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Сергей Юрьевич, большое спасибо за то, что нашли время встретиться с нами и поговорить. Добро пожаловать в Минск! И спасибо, что нашли время и силы после такого непростого спектакля – «Полёты с ангелом», по удивительной пьесе Зиновия Сагалова. Вы знаете, для белорусов Марк Шагал, всё-таки, свой художник, хотя, как Вы считаете, можно ли говорить о каких-то национальных чертах в его творчестве, в его судьбе применительно к Беларуси?
Сергей Юрский:
Национальных – в смысле, еврейских? Или белорусских?
Применительно к Беларуси.
Сергей Юрский:
Беларусь – это его родина.
И Витебск – это та аура, которая повторяется в пьесе многократно, которая для него абсолют.
Он в ней живёт, где бы он ни был – ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни в Цюрихе. Он не оставляет то, что живёт он внутри вот этой самой своей родины.