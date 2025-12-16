ИИ в инклюзивном образовании – как индивидуальный подход помогает учиться детям с нарушением слуха?
Сегодня современные технологии становятся важной частью инклюзивного образования. Так, в специальной минской школе № 14 уже стартовал проект с использованием искусственного интеллекта для обучения детей с нарушением слуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как индивидуальный подход, цифровые инструменты и ИИ помогают учиться детям с нарушением слуха?
В специализированной столичной школе уже более 40 лет обучаются дети с нарушением слуха. Методики работы постоянно обновляются. В 2025 году в помощь педагогам подключили ресурсы искусственного интеллекта.
Виктория Пиварчук, учитель индивидуальной работы, воспитатель специальной школы №14 Минска:
Мы выбрали для себя три инструмента, с которыми детям будет интересно взаимодействовать. То есть один из них делает картинки. Есть еще один, который помогает, если первый не справился. Второй помогает с тем, чтобы работать с текстом. И слуховая работа собственно, это инструмент, который озвучивает текст.
Влад – один из лучших в школе. Благодаря вниманию педагогов, от рождения слабослышащий мальчик, научился лучше говорить, ему стало легче общаться с людьми. Работа с ИИ – одно из любимых занятий ученика. Курс, который создали учителя, помог определиться и с профессиональным выбором. В 2026 году Влад планирует поступать на программиста.
Владислав Пупшинович, учащийся специальной школы № 14 Минска:
Мне нравится заниматься ИИ и всякими технологиями. Из-за этого я хочу пойти на программиста. Мне нравится учиться, особенно на математике, информатике и физкультуре.
Новую технологию педагоги применяют на занятиях по развитию речи и слухового восприятия. Ребята учатся генерировать тексты, изображения, звуки. Для многих детей с нарушением слуха правильное построение предложений – сложная задача. ИИ выступает в роли умного редактора, который помогает выразить мысль правильно. Кроме того, нейросеть обучает учеников четко формулировать запросы, чтобы получить желаемое визуальное изображение.
Дети с нарушением слуха часто привыкают к артикуляции и речи своих педагогов. Это усложняет их общение с другими людьми. Искусственный интеллект дает возможность озвучить предложения любыми голосами – женскими и мужскими, с разными тембрами и интонациями. Такая методика эффективно помогает расширить слуховой опыт и адаптироваться к разным произношениям. Также школьники учатся ориентироваться в сети, что для них сложнее, чем для обычных сверстников.
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