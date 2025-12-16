ИИ в инклюзивном образовании – как индивидуальный подход помогает учиться детям с нарушением слуха?

Сегодня современные технологии становятся важной частью инклюзивного образования. Так, в специальной минской школе № 14 уже стартовал проект с использованием искусственного интеллекта для обучения детей с нарушением слуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В специализированной столичной школе уже более 40 лет обучаются дети с нарушением слуха. Методики работы постоянно обновляются. В 2025 году в помощь педагогам подключили ресурсы искусственного интеллекта.

Виктория Пиварчук, учитель индивидуальной работы, воспитатель специальной школы №14 Минска:

Мы выбрали для себя три инструмента, с которыми детям будет интересно взаимодействовать. То есть один из них делает картинки. Есть еще один, который помогает, если первый не справился. Второй помогает с тем, чтобы работать с текстом. И слуховая работа собственно, это инструмент, который озвучивает текст.

Влад – один из лучших в школе. Благодаря вниманию педагогов, от рождения слабослышащий мальчик, научился лучше говорить, ему стало легче общаться с людьми. Работа с ИИ – одно из любимых занятий ученика. Курс, который создали учителя, помог определиться и с профессиональным выбором. В 2026 году Влад планирует поступать на программиста.