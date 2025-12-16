БНБК – уникальный проект, аналогов которому нет в Европе! Как Беларусь покоряет биотехнологии?

В тандеме с Поднебесной и благодаря политической воле лидеров Беларуси и Китая мы запустили уникальный даже в мировом масштабе проект, который, по сути, стал драйвером принципиального нового тренда в сельском хозяйстве – умного АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Аналогов производственной площадке в Пуховичском районе нет ни на постсоветском пространстве, ни в Европе. А продукция, которую здесь выпускают, открывает для аграриев принципиально новые возможности.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – единственный в стране и на всем постсоветском пространстве производитель уникальных биологических добавок для животных и ценных пород рыб. Начало замыслу о создании около Руденска экспортоориентированного и одновременно импортозамещающего предприятия положил указ Президента, подписанный в августе 2016 года. Масштабный инвестпроект был призван сделать переворот во всей аграрной сфере.