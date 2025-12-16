БНБК – уникальный проект, аналогов которому нет в Европе! Как Беларусь покоряет биотехнологии?
В тандеме с Поднебесной и благодаря политической воле лидеров Беларуси и Китая мы запустили уникальный даже в мировом масштабе проект, который, по сути, стал драйвером принципиального нового тренда в сельском хозяйстве – умного АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Аналогов производственной площадке в Пуховичском районе нет ни на постсоветском пространстве, ни в Европе. А продукция, которую здесь выпускают, открывает для аграриев принципиально новые возможности.
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – единственный в стране и на всем постсоветском пространстве производитель уникальных биологических добавок для животных и ценных пород рыб. Начало замыслу о создании около Руденска экспортоориентированного и одновременно импортозамещающего предприятия положил указ Президента, подписанный в августе 2016 года. Масштабный инвестпроект был призван сделать переворот во всей аграрной сфере.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принимая решение об образовании Белорусской национальной биотехнологической корпорации, мы ставили перед собой довольно амбициозную цель – создать предприятие завтрашнего дня.
Сказано – сделано. Реализация проекта стала возможной благодаря крепкой дружбе с Китайской Народной Республикой. Восточные партнеры поделились с Беларусью своим опытом в области биотехнологий и оказали финансовую поддержку в строительстве. Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы на пустом поле в Пуховичском районе выросла Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.
Александр Лукашенко:
Наша страна и ее народ получили прекраснейший подарок. Подарок, который мы сделали своими руками, своим умом. Мы говорим, что зерно в нынешних условиях – это новое мировое золото. А то, что производит наша корпорация БНБК – без преувеличения настоящие ограненные бриллианты.
Сегодня БНБК – это 16 высокотехнологичных заводов, а еще самое большое зернохранилище в стране. Ежегодно здесь выпускают десятки и даже сотни тысяч тонн комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, птиц и рыб. На предприятии полностью закрывают потребности внутреннего рынка, а большую часть продукции отправляют на экспорт.
Сергей Ложечник, генеральный директор ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»:
Мы сегодня производим аминокислоты для кормовых целей в животноводстве. Мы вот буквально совсем недавно освоили технологию, дочищаем их до того уровня, что можно применять и в спортивном питании, и в фармацевтике.
Создание биотехнологической корпорации подтверждает стратегический курс Беларуси на укрепление продовольственной безопасности и развитие агропромышленного сектора. Эти приоритеты лягут в основу проекта социально-экономического развития, который утвердят на Всебелорусском народном собрании. Гордимся, что делаем это вместе.